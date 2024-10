Murió Liam Payne: los misterios que rodean a la tragedia del excantante de One Direction

La muerte de Liam Payne, el excantante británico de One Direction, en un hotel del barrio porteño de Palermo dejó muchas dudas en relación a todo lo que rodea a la causa, que por ahora fue caratulada por la Justicia como “muerte dudosa”. Qué se sabe sobre el trágico episodio.

Murió Liam Payne: qué se sabe sobre las últimas horas del excantante de One Direction

En un principio se dijo que Payne estaba solo, destruyendo la habitación, al momento de caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur de Palermo, pero al parecer ese detalle todavía no está esclarecido. Se estima que el músico había estado horas antes con dos chicas a las cuales supuestamente no les pagó una tarifa que ellas exigían y se fueron, pero ese detalle tendrá que ser corroborado por las cámaras de seguridad del lugar.

Una de las versiones es que al momento de la muerte de Payne ellas estaban adentro de la habitación, pero también habría una cuarta persona, un hombre, del cual no trascendió su identidad. Lo que es seguro es que no es el empresario Rogelio “Roger” Nores, amigo cercano del exintegrante de One Direction, porque se había ido momentos antes.

Ese día fatídico hubo un incidente en el hall del hotel y Liam debía haber dejado su habitación. Según detalló Infobae, una testigo, identificada como Rebeca, relató que el cantante se presentó a los huéspedes del lugar en el vestíbulo mostrando estar bajo la influencia de sustancias.

Nores, según los relatos, visiblemente frustrado intentó llevar a Payne a su habitación, pero no lo consiguió. El empresario, con esmero, se disculpó por el comportamiento del artista y abandonó el hotel. A raíz de este testimonio, la Justicia estaría interesada en conocer la versión del empresario para determinar si así ocurrieron los hechos previos a la muerte del músico.

Murió Liam Payne: qué implicancia tienen las drogas en la tragedia del excantante de One Direction

Más allá de la muerte en sí de Payne, nada se sabe de esos momentos previos dentro del cuarto desde donde cayó la víctima, solo las fotos con destrucciones y un escenario de consumo masivo de diferentes drogas, algunas de ellas muy fuertes.

Si bien se habla de un empleado del hotel, alguien del entorno de Payne tuvo que haberlas pedido y si Liam tuvo una muerte accidental o suicidio, quienes estaban en ese cuarto van a tener que responder respecto de proveerle sustancias ya que podría caberle el delito de “facilitación de drogas”.

Murió Liam Payne: por qué el excantante de One Direction estaba en Argentina

Al parecer, la idea era convencer a Payne de venir seguido a la Argentina -algunos hablan hasta de radicarse- aprovechando que tenía varios amigos acá para llevar a cabo negocios. De hecho, el objetivo era incluir también a su novia Kate Cassidy, quien se había vuelto a Gran Bretaña días antes de la tragedia porque ya hacía mucho tiempo que estaba en el país.

Por ahora, hay más dudas que certezas y todas son alimentadas por la falta de información, mientras se investigan las causales de la muerte del excantante de One Direction.

–Con información de Noticias Argentinas.-