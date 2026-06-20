Murió Roberto García, histórico referente del periodismo político y económico argentino

Tenía 81 años y construyó una trayectoria de más de seis décadas en medios gráficos, radio y televisión. Fue una de las voces más influyentes del análisis político y económico del país.

El periodismo argentino está de luto. Este sábado se conoció la muerte de Roberto García, uno de los analistas políticos y económicos más reconocidos de la Argentina. Tenía 81 años y una trayectoria que se extendió durante más de seis décadas en medios gráficos, radiales y televisivos. La noticia fue confirmada por sus allegados y difundida por Canal 26, señal en la que desarrolló gran parte de sus últimos años de trabajo.

Nacido el 2 de junio de 1945, García abandonó sus estudios de Derecho para dedicarse por completo al periodismo. Sus primeros pasos los dio en la histórica revista Primera Plana, donde llegó a desempeñarse como secretario de redacción, iniciando una carrera que lo convertiría en una referencia ineludible para comprender la política, la economía y las relaciones de poder en la Argentina.

Una trayectoria marcada por los grandes medios

A lo largo de su carrera pasó por algunos de los medios más influyentes del país. Integró la redacción de La Opinión, trabajó en televisión y radio, y fue una figura clave de Ámbito Financiero, donde ejerció como director periodístico entre 1983 y 2008. Desde ese rol se consolidó como una de las voces más respetadas del análisis político y económico argentino.

Además, fue responsable del noticiero de Canal 9 durante los años setenta y desarrolló una extensa actividad como conductor y productor en distintos medios audiovisuales.

El reconocimiento de sus colegas

Su extensa trayectoria fue distinguida en múltiples oportunidades con los Premios Konex, obtenidos en 1987, 1997 y 2007, además de integrar la Academia Nacional de Periodismo, instituciones que reconocieron su aporte al ejercicio profesional y a la formación de nuevas generaciones de periodistas.

Su última etapa en Canal 26

Durante los últimos años, Roberto García encontró en Canal 26 una nueva casa periodística. Allí creó y condujo «La Mirada», un programa dedicado al análisis de la actualidad política, económica y empresarial que se convirtió en una referencia para dirigentes, empresarios y televidentes interesados en la coyuntura nacional.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la señal interrumpió su programación para despedirlo y destacó su experiencia, sus fuentes y su capacidad para interpretar la realidad argentina. También expresó sus condolencias a su familia, especialmente a su hijo Javier, quien compartió con él gran parte de su trabajo en los últimos años.

Un legado que trasciende generaciones

Con la muerte de Roberto García desaparece una de las figuras más influyentes del periodismo político y económico argentino. Su estilo analítico, su capacidad para anticipar escenarios y su conocimiento de los entramados del poder lo convirtieron en una referencia obligada para colegas, dirigentes y lectores durante más de medio siglo.

Su legado permanecerá en miles de artículos, entrevistas y programas que ayudaron a interpretar algunos de los momentos más importantes de la historia política y económica reciente del país.