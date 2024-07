Murió Shelley Duvall, actriz de «El Resplandor», el clásico de Stanley Kubrick

Este jueves 11 de julio falleció la actriz estadounidense Shelley Duvall, conocida por su rol de Wendy Torrance en el clásico de terror «El Resplandor». La artista también fue conocida por interpretar a una periodista en «Annie Hall» (Woody Allen), por su rol en «Popeye» (Robert Altman) y sus programas para niños.

Duvall murió debió a complicaciones derivadas de la diabetes que sufría hace varios años. Así lo confirmó su pareja desde hace más de 30 años, Dan Gilroy, a The Hollywood Reporter. Shelley tenía 75 años.

La impresionante carrera de Shelly que le hizo ganar 2 Emmys y 1 Premio a Mejor Actriz en Cannes

“Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida, mi amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente. Ahora es libre, vuela alto, hermosa Shelley» fue el mensaje que eligió Dan Gilroy para anunciar la muerte de su pareja.

Shelley Alexis Duvall fue una actriz, productora y cantante estadounidense. Nació el 7 de julio de 1949, en Fort Worth, Texas y falleció este jueves a sus 75 años.

La actriz fue reconocida por coprotagonizar «El Resplandor» junto con Jack Nicholson, película basada en el best-seller de Stephen King. Sin embargo, Duvall tuvo una larga y exitosa carrera, que incluyó más de 40 películas y programas de televisión.

La actriz comenzó su carrera cuando fue descubierta por el director Robert Altman, quien se transformó en su mentor. Shelley declaró en entrevistas que le gustaba trabajar con el cineasta ya que «nadie le daba mejores papeles». Con Altman, Duvall protagonizó varias películas, entre estas Nashville (1975), Tres mujeres (1977) y Popeye (1980), coprotagonizada por Robin Williams.

Otro gran director con el que trabajó fue con Woody Allen, ya que tuvo un pequeño papel en «Annie Hall» (1977), donde interpreta a una periodista. En dicho año Duvall ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes, por el rol de Millie en «3 Mujeres».

La artista también produjo y condujo programas de televisión infantiles, los cuales tuvieron 2 nominaciones al Emmy. Siendo «Las historias para dormir de Shelley Duvall» (1992) el programa más conocido de esta etapa de la artista.

Shelley también tuvo un breve paso por el mundo de la música. En 1991 lanzó dos discos: Sweet Dreams (canciones de cuna) y Marry Christmas, álbum con temas navideños.

Su tormentosa experiencia trabajando con Stanley Kubrick: «Lloraba 12 horas al día»

El papel de Wendy Torrance en el clásico de terror «El Resplandor» (1980) se convirtió en el rol más reconocido de Duvall, sin embargo, su experiencia trabajando con el director Stanley Kubrick estuvo lejos de ser placentera.

Según recordó la actriz en una entrevista en 1981 con la revista People, Kubrick le hacia grabar escenas de llanto una y otra vez, al punto en el que estaba «llorando 12 horas al día durante semanas». «Nunca más voy a dar tanto. Si vos queres causar dolor y llamar eso arte, hacelo, pero no cuentes conmigo» dijo Shelley en dicha entrevista.

Algunos trabajadores del film indicaron que la icónica escena en el que el personaje de Duvall se defiende con un bate de beisbol mientras llora fue grabada 127 veces.

Sus problemas de salud y los motivos que la distanciaron de Hollywood

Duvall regresó de su retiro de la escena artística, tras más de 20 años, en la película de terror «The Forest Hill»(2023) . Sin embargo, le aseguró al New York Times, hace tan solo un año atrás, que no dejó de actuar por su edad, sino porque fue excluida de Hollywood. Duvall afirmó que su carrera fue saboteada y que todas las personas de la industria que la trataban bien dejaron de hacerlo, sin razón aparente.

En 2016 la actriz asistió al programa de Dr Phil, donde el psicólogo estadounidense entrevista a diversos personajes. En dicha entrevista Shelley afirmó que estaba «muy enferma mentalmente» y que «necesitaba ayuda», según se vio en los adelantos del episodio. Además, la artista hizo afirmaciones polémicas donde aseguraba que estaba en contacto con cambia-formas, fantasmas y «fuerzas oscuras».

El episodio nunca fue transmitido al aire, ya que generó gran controversia y fue marcado como «amarillista y sensacionalista». «Ese programa no hizo nada bueno por ella, solo la puso en el mapa como un ‘bicho raro» declaró el esposo de Shelley a The New York Times.

Además de sufrir problemas en su salud mental, Duvall también sufrió diabetes por varios años, que resultó siendo la causante de su muerte, y tenía una grave lesión en una de sus piernas, que afectaba considerablemente su movilidad.