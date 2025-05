Dietas por $9 millones, el punto de discordia que podría embarrar el debate por Ficha Limpia en el Senado

En un sorpresivo pronunciamiento que, más que echar luz, enrareció el clima hacia la sesión de este miércoles en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza salió a aclarar que votará a favor de la Ficha Limpia y, de esa manera, cargó a otras fuerzas con la responsabilidad de la ley. Y, al mismo tiempo, metió una cuña al pedir que se vuelvan a congelar las dietas de los senadores, tras el último aumento que las elevó a unos $9 millones brutos.



“Desde el bloque de La Libertad Avanza reafirmamos nuestro compromiso con dos pilares fundamentales de la nueva Argentina: que el ajuste lo pague la casta, y que el que las hace, las paga”, sentenció el bloque en un comunicado a dos días de la sesión para tratar el proyecto.

Si Ficha Limpia se convierte en ley, la expresidenta Cristina Kirchner quedaría fuera de la competencia nacional por su condena en la causa Vialidad.

La Libertad Avanza se desprende de las acusaciones de «boicotear» Ficha Limpia



Tras dos sesiones postergadas, el oficialismo había quedado envuelto en sospechas sobre un boicot a la ley. Es que, en la última reunión de jefes de bloque, el líder de la bancada violeta, Ezequiel Atauche, había blanqueado que no querían avanzar para no darle un triunfo en la campaña porteña a la candidata del PRO, Silvia Lospennato, abanderada de la causa y contrincante del libertario Manuel Adorni.



En este contexto, La Libertad Avanza, que tiene seis integrantes, se atajó ante un eventual fracaso de la ley: “Este miércoles tenemos la oportunidad histórica de enviar un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad: aquellos que se quieren esconder en los fueros para evitar el veredicto de la Justicia no van a tener más impunidad. Por eso ratificamos nuestro compromiso como bloque para aprobar el proyecto de Ficha Limpia que tiene media sanción de Diputados”.

El polémico pedido de La Libertad Avanza: quieren que se vuelvan a congelar las dietas



Al mismo tiempo, el bloque introdujo en la discusión un tema que no figura en la hoja de ruta de la sesión: las dietas de los senadores, que este mes volvieron a sujetarse a la paritaria legislativa porque no se prorrogó el congelamiento. Un nuevo punto de discordia que podría embarrar el debate de la Ficha Limpia en el recinto, con resultados impredecibles.



“Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la sociedad congelando la dieta de los senadores, no cobrando el aumento correspondiente a la actualización de los haberes. Si bien la inflación sigue bajando, los argentinos siguen haciendo sacrificios. La clase política debe ponerse al frente de ese sacrificio”, sostuvo La Libertad Avanza.



Finalmente, los senadores concluyeron: “Desde nuestro espacio votaremos a favor de ambos proyectos y esperamos que el resto de las fuerzas políticas comprometidas con la justicia, la libertad y la democracia nos acompañen”.

Respecto de las dietas, ni en el propio oficialismo tienen en claro qué proyecto se votaría el miércoles y, además, necesitarán una mayoría agravada.



Los libertarios quedaron atrapados por la presión de sus aliados del PRO y la UCR para sancionar la ley de una vez por todas. El punto en discordia ya no parece ser la candidatura o no de Cristina (podrá competir en provincia de Buenos Aires, donde no rige el impedimento), sino la elección porteña del 18 de mayo. Más precisamente, la posibilidad de que el macrismo capitalice el resultado de la sesión.



Ya sea la aprobación o el fracaso, ambos escenarios parecen favorables para Silvia Lospennato, la postulante del PRO: si la norma obtiene luz verde, la diputada nacional podrá enarbolarla como bandera proselitista en la Ciudad; y si, de lo contrario, la iniciativa vuelve a naufragar, Lospennato podrá dejar expuestos a los libertarios, alimentar la hipótesis de un “pacto” con el kirchnerismo y marcar la diferencia.



La otra agenda en el Congreso: las retenciones al campo, el debate por la edad de imputabilidad y el caso $LIBRA



Horas antes de la sesión por la Ficha Limpia, en Diputados comenzará a cocinarse una nueva embestida opositora en un tema con un delicado historial: las retenciones al campo. En una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería convocada para las 10, distintos bloques (entre los que se encuentra Encuentro Federal, que contiene al “cordobesismo”) buscarán dictaminar un proyecto para darle continuidad a la baja que vence el 30 de junio.



Se encuentra en plena discusión un dictamen que sintetice las variadas propuestas opositoras, y que, sobre todo, sirva como elemento de presión al Gobierno. Pero será apenas la mitad del camino: para que el expediente llegue al recinto también deberá dictaminar la Comisión de Presupuesto, cerrada con candado por el libertario José Luis Espert. La oposición amenaza con emplazar a un plenario de ambas comisiones en la próxima sesión, pero esa estrategia aún no está resuelta.



¿Prorrogará el Gobierno la rebaja, como espera un sector de la oposición? El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este lunes al tema, pero dejó más dudas que certezas. “Si las condiciones macro dan, siempre hay posibilidades de bajar retenciones”, reiteró el ministro, y aclaró que la reducción de alícuotas vigente se tomó bajo una proyección de una “sequía que finalmente no ocurrió” y una “baja de precios que luego se revirtió”.



En otro orden, este martes a las 16, un plenario de cuatro comisiones reanudará el postergado debate sobre la edad de imputabilidad, que el oficialismo y bloques dialoguistas acordaron fijar en 14 años. El proyecto es de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue empujado contra viento y marea por su representante en Diputados, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.



El debate es transversal y divide a los bloques, por lo que Rodríguez Machado salió a la caza de apoyos individuales. Diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica estarían dispuestos a acompañar gracias a una serie de modificaciones que morigeraron el proyecto original de Bullrich. No obstante, las firmas necesarias aún no están aseguradas. Subyace, de fondo, la presión de sectores de la Iglesia y organismos de Derechos Humanos.



Mientras tanto, quedó en “stand by” el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Bajo presión opositora, La Libertad Avanza se comprometió a convocar, para el próximo 14 de mayo, a una nueva sesión de interpelación con los ministros que faltaron a la primera, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona. Pero en el Gobierno buscan apagar el tema y hay dudas de que los funcionarios asistan.

*Corresponsalía Buenos Aires