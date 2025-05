Liga Federal de básquet: empiezan los play offs, prometen espectáculo y no hay margen de error

El verdadero torneo empieza con los play offs. La frase convence, ilusiona y habrá que ajustarse los cinturones. Este martes se pondrán en marcha los cruces de la Liga Federal de básquet en su zona Sur A y los cuatro prometen emociones. Hay para todos los gustos y la única contra será la superposición. Aunque algunos intentaron modificar la fecha, el visto bueno de la Confederación Argentina no llegó y serán todos en la misma jornada

A las 21 se verán las caras Del Progreso (8) vs. Pérfora (1) y Centro Español (5) vs. Pacífico (4); desde las 21:30 será el turno para Atlético Regina (6) vs. Biguá (3); y a partir de las 22, Deportivo Roca (7) vs. Independiente (2). Las cuatro series seguirán el sábado 10 y, de ser necesario, el domingo 11, con las localías invertidas.

El 1 vs. 8 y los más parejos

La fase regular dejó al Verde de Plaza Hiuncul en lo más alto y por eso es la llave en la que más diferencia se puede apreciar. Sin embargo, hay factores para pensar en un batacazo: los roquenses mostraron interesantes pasajes y perdieron partidos por detalles y una victoria en casa le trasladará la presión al campeón del PreFederal. Además, claro está, de esa historia muy basquetbolera de que el 8 puede bajar al 1.

En las otras series, a priori, hay más paridad. Centro Español y Pacífico son dos pesos pesados de los últimos tiempos, que han salido campeones y también llegado lejos en los Federales. Prometen sacarse chispas y hoy, El Templo de Plottier estará a explotar.

Español vs. Pacífico, un duelo que se las trae. (Prensa Pacífico)

La historia y las sorpresas

La fase inicial también dejó su cuota histórica: Deportivo Roca e Independiente, dos que pasaron por la elite del básquet nacional, se verán las caras en otro duelo que promete. No alcanzaron a cruzarse en la A, allá por los 90 y ahora se medirán en un duelo picante. Sin el protagonismo de aquellos años de gloria, tienen como objetivo pelear bien arriba y el ganador de la llave, sin dudas, saldrá fortalecido.

El cruce 3 vs. 6 será entre Biguá, que fue la sorpresa del torneo porque peleó por el 1 hasta el cierre, y el Albo de Regina, que hizo una gran campaña en su vuelta a la competencia. Sin presiones, Atlético sueña con dar el golpe, pero el equipo de la cosata ya demostró que tiene potencial, no solo para este cruce, sino también para lo que viene.