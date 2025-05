Con el mes de Mayo 2025 en marcha, Mhoni Vidente compartió sus predicciones signo por signo. La astróloga y tarotista más consultada de Latinoamérica adelantó cómo será mayo en temas de amor, trabajo, salud y dinero. Con un mensaje directo para cada signo del zodíaco, sus palabras ya generan repercusión en redes.

Las predicciones de Mhoni Vidente para Mayo 2025, signo por signo

Aries: En la carta del tarot te salió la “Rueda de la Fortuna”, es tiempo de estar arriba. No te dejes vencer, estás hecho de fortaleza y sabiduría; este mayo será de grandes triunfos. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 07, 16 y 19. Tu color es el rojo y amarillo. Tu punto débil es el insomnio y la migraña. Sigue con el ejercicio y la dieta. Tendrás una metamorfosis.

Tauro: El Arcángel Metatrón será tu guía y te hará un milagro. En la carta del tarot te salió “El Sol”, en mayo, junto a tu cumpleaños, tendrás estabilidad económica. Cámbiate de trabajo y vete de vacaciones. Trata de sacar todo lo negativo de tu vida. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 09, 27 y 40, tu color es el naranja y blanco. Tu punto débil es el estómago.

Géminis: El Arcángel Gabriel será tu guía y protector, te bendecirá con un embarazo. En la carta del tarot te salió “El Carruaje”, sigue con esa buena actitud. En mayo empiezas con nuevo negocio. No confíes en nadie para que no te puedan hacer daño. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 11, 33, 44. Tu color es el azul y amarillo. Tu punto débil es el riñón.

Cáncer: El Arcángel Uriel será tu protector. En la carta del tarot te salió “El Mago”, es tiempo de pedir para que se dé. Tienes la buena estrella alineada a tu favor, así que cualquier cambio que realices será positivo. Recuerda que debes seguir con tu carrera universitaria. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 17, 20 y 43. Tu color es el amarillo y verde. Tu punto débil es el dolor de cabeza; sigue con el ejercicio.

Leo: En la carta del tarot te salió “El Emperador”, será un mes de reinventarse; no dudes en ser el mejor en todo, pero trata de que la soberbia y el ego no dominen tu vida para que no tengas problemas de envidias y mal de ojo. Tendrás propuesta de matrimonio. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 03, 16 y 39. Tu color es el rojo y azul. Tu punto débil es el intestino. Eres muy ingenioso y bueno para los negocios.

Virgo: La carta de “El Ermitaño” te salió en este mes de mayo y te dice que es el tiempo de buscar un patrimonio y saber administrar tus ingresos. Vendrá un dinero extra que no esperabas. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 08, 27 y 40. Tu color es el amarillo y naranja. Tu punto débil es el colesterol y la presión alta. Cuidado con los fraudes.

Libra: Eres muy bueno para las relaciones públicas, saca beneficio de esa virtud para conseguir un mejor trabajo. La carta de “As de Copas” te dice que vivirás una racha de salud y trabajo. El arcángel Jofiel te iluminará para que tomes las mejores decisiones, así que ponte alerta y escucha tu voz interior. Si estás pensando en mudarte, este es el momento. Busca un lugar donde te sientas más a gusto, donde la energía fluya.

Escorpio: La carta de “La Torre” te dice que será un mes para romper fronteras, conocerás gente de otras partes del mundo que cambiarán tu percepción. Tiempo de tomar decisiones firmes en el amor. Ya basta de tibiezas, o se quedan con todo o se van para construir algo más sólido. Momento de madurar y buscar esa estabilidad emocional que tanto mereces. El miércoles será tu día de poder, aprovéchalo para concretar todo.

Sagitario: Tus colores de la abundancia son azul y verde para atraer prosperidad y buena vibra. Cuidado con la presión alta, sigue tu tratamiento y no faltes a las citas médicas. La carta de “As de Oros” anuncia que vivirás una época de bonanza, pero trata de no contar tus planes a medio mundo ni presumiendo tus logros. Guardar silencio será el mejor arma para crecer como la espuma en lo profesional. Y en el amor, mayo viene cargado de sorpresas y una compatibilidad que te dejará suspirando.