Murió Silvina Luna: el duro descargo de Stefy Xipolitakis, otra víctima de Aníbal Lotocki

Stefy Xipolitakis compartió un sentido posteo en sus historias de Instagram luego del fallecimiento de Silvina Luna. La modelo también se operó con Aníbal Lotocki y sufre complicaciones en su salud por mala praxis.

Debido a los problemas de salud que desarrolló tras sus cirugías, Stefy denunció al médico y actualmente enfrenta un juicio. Con tristeza publicó un descargo en sus redes sociales cuestionando la libertad de Lotocki.

La denuncia de Stefy Xipolitakis contra Aníbal Lotocki

“Este asesino nos está matando uno por uno”, declaró Stefy y añadió: “Yo pregunto: ¿Qué está esperando la justicia y qué está esperando casación para meterlo preso?”

Además, la cantante escribió un extenso mensaje explicando cuál es su situación médica. “Yo tengo algo en mi cuerpo que me enteré recién el año pasado en pleno juicio, de su boca. Durante muchos años, a partir del problema que estaba pasando Silvina y porque este doctor hdp me evadía preguntas, decidí investigar si realmente era MI grasa lo que tenía”, comenzó con su declaración.

Y añadió: “Ahí me encontré con una realidad muy distinta a la que él me decía y a lo que habíamos acordado”. Stefy fue contundente y exigió justicia. “Gracias a la cantidad de medios que nos acompañaron, la justicia nos escuchó. Este infeliz tiene que ir preso YA para que no haya más muertes”, sostuvo la hermana de Vicky Xipolitakis.

Por otro lado, la modelo habló sobre su presente y como intenta reconstruir su vida a pesar de los dolores y complicaciones médicas. “Encontré el lugar donde puedo refugiarme de toda está oscuridad y me llena de luz y alegría que es la música”, expresó.

“Estoy intentando preservar mi salud mental, es por eso que intento no estar tan expuesta a causa de esto que me tocó vivir”, aseguró Xipolitakis.

El sentido posteo de Stefy Xipolitakis

Con información de Noticias Argentinas.