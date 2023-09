Las últimas palabras de Silvina Luna antes de morir, según Analía, amiga de la modelo

Murió Silvina Luna. La modelo y actriz tenía 43 años. Falleció en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, luego de combatir sus problemas renales causados por una intervención quirúrgica hecha por el médico Aníbal Lotocki. En ese contexto, se conocieron las últimas palabras de Silvina Luna antes de morir.

“Las últimas horas fueron terribles. Ver su agonía, su sufrimiento, su dolor. En los momentos que tenía de lucidez, verse en un cuerpo que no le funcionaba. Era la desesperación de no poder avanzar para poder salir de ahí, fue tremendo. No se lo deseo a nadie”, contó Analía Reina, amiga de Silvina Luna a A la Barbarossa, el programa de Telefe.

“Fue una luchadora hasta el último momento- agregó Analía con voz entrecortada- Lo dio todo. Ella nos miraba y nos decía ‘la tengo difícil’. Pero seguía pidiendo por favor que la ayudemos a hacer ejercicios para poder levantarse. Su objetivo era salir de ahí, quería vivir, hasta los últimos días que se dio cuenta de que no podía más y lloraba. Pensaba en todo y me llegó a decir que quería trascender, que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo. Acompañarla en eso fue un dolor inmenso”.

“Fue duro, dejarla ir fue una decisión que tomó su hermano, que fue su ángel, que la trató con amor todo el tiempo. La acomodaba, le daba de comer y la alentaba. Es admirable. Ella lo amaba”, reveló Analía sobre Ezequiel, el hermano de Silvina Luna.

Silvina Luna donó todos sus bienes a su hermano antes de morir

Pese a que siempre luchó para superar los problemas de salud, Silvina Luna no dejó de reconocer la gravedad de su estado. Eso la llevó a delegar en vida sus bienes para evitarle a su familia problemas burocráticos a futuro.

«Todos sus bienes, ella tenía dos o tres propiedades, en vida los tiene donados a su hermano Ezequiel«, contó la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

En ese sentido, explicó que la rosarina «dejó preparado todo en vida para que si a ella le pasaba algo, su hermano no tuviese que estar haciendo trámites ni nada burocrático. Dejó todo listo al momento de irse».