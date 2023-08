Murió Silvina Luna: qué pasará con Aníbal Lotocki, el cirujano apuntado por el fallecimiento de la modelo

Murió Silvina Luna. La modelo y actriz falleció esta tarde luego de permanecer internada más de 70 días en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, muchos se preguntan qué sucederá con Aníbal Lotocki, el principal acusado por la muerte de Silvina. El médico fue quien la intervino estéticamente en 2010 y luego de esa operación la modelo comenzó con severos problemas de salud.

Así, se supo que en las próximas horas Aníbal Lotocki estaría evaluando tomar una decisión radical en su día a día.

De acuerdo a lo que dijo Marcela Tauro en Intrusos, el programa de América TV, el médico vendió su casa y está estudiando la posibilidad de mudarse a un barrio privado. La periodista no especificó en qué zona estaría ubicada la nueva propiedad.

Actualmente Aníbal Lotocki se encuentra libre pese a estar condenado a 4 años de cárcel por causarle lesiones graves a sus pacientes y según reportaron distintos medios nacionales, el fiscal analiza si es posible ampliar la acusación a homicidio.

Aníbal Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina recién en julio

Recién en julio la Justicia había dejado firme la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina.

Lotocki fue condenado en su momento a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por 5 años por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, no obstante lo cual, como la condena no estaba firme, hasta el momento no se había hecho efectiva ni la prisión ni la prohibición de trabajar como médico.