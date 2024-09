Nacha Guevara, tras ser operada, habló con Ángel de Brito: los detalles

La actríz Nacha Guevara de 83 años debió ser sometida a una cirugía para que le colocaran un stent anoche en el Hospital Finochietto. Nacha Guevara permanece internada en el sanatorio Finochietto desde hace tres días. Según el hijo de la artista, los médicos podrían brindarle el alta mañana.

Nacha Guevara habló con Angel de Brito: «Estoy en terapia»

Más tarde la misma Guevara explicó en el programa de Ángel de Brito: “Estoy en terapia, pero muy bien. No me duele nada, tuve un equipo médico estupendo y una atención buenísima en el Finocchieto. Ya el domingo vuelvo a casa y ya se me fue el síntoma que me estaba volviendo loca, que era un dolor en el pie, que no se lo deseo a nadie”.

Ariel del Mastro se refirió ala salud de Nacha Guevara

Ariel del Mastro aseguró que la actriz “Tuvo un problema por una vena tapada en la pierna, que tenía poco flujo y le provocó cierta estrechez. Entonces tuvo una intervención sin anestesia y salió todo bien”.

En este sentido, el médico personal de Guevara, Guillermo Capuya la acompañó durante la internación y explicó que el procedimiento consiste en un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria.