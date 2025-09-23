Hace instantes se conoció que el futbolista de la Selección Argentina y su pareja fueron padres por primera vez. Mirá acá la confirmación oficial y conocé cuál es el nombre de la recién nacida.

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: ¿Cómo se llama?

Este martes se confirmo el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Así lo confirmó el periodista Guido Záffora en la TV Pública: «Esto es un recontra último momento porque nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Se llama Alaia«, reveló.

Según Záffora, la información fue confirmada por la familia del futbolista. Luego de dar la primicia, el periodista le envió un saludo especial a Silvina Riela y Carlos “Colo” Mac Allister, los padres de Alexis, muy queridos en el ambiente del fútbol argentino.

Vale destacar que el fin de semana se conoció que las abuelas de la recién nacida estaban viajando a Inglaterra, lugar donde reside la pareja. Según el panelista Gonzalo Sorbo, el nacimiento se adelantó, ya que estaba programado para el 26 de septiembre.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova habían anunciado la llegada de su primera hija en marzo de 2025, con un emotivo video en redes que mostraba desde el test positivo hasta la ecografía.

La ausencia de Alexis Mac Allister en la gala del Balón de Oro

Este lunes se realizó la entrega del Balón de Oro. La ceremonia, donde se premia al mejor futbolista de la temporada, se llevó a cabo en París. La ausencia de Alexis Mac Allister llamó la atención, ya que junto a Lautaro Martínez, fueron los únicos dos argentinos que fueron parte de la convocatoria.

Antes de que comenzara el evento, el futbolista compartió una historia en su Instagram, confirmando su ausencia: «No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales. Les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor».

Luego de esta publicación en sus redes sociales, los rumores sobre un posible nacimiento de su hija se multiplicaron. Este martes, la noticia se confirmó y todo es alegría en la vida de Mac Allister y su pareja, que festejan la llegada de Alaia.