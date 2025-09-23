En un nuevo programa del reality show de música, un artista del team Luck Ra quedó eliminado y abandonó La Voz Argentina. Enterate acá quién fue y cómo sigue la competencia.

La Voz Argentina | Luck Ra despidió a un participante en el 3° round: ¿Qué artista quedó eliminado?

Este lunes regresó La Voz Argentina a la pantalla de Telefe, tras varios días de ausencia. En esta ocasión, fue el turno del team Luck Ra, que tuvo su «3° round» en el reality.

Esta etapa se divide en dos secciones: las clásicas batallas entre dos participantes, donde el ganador es escogido por el coach y automáticamente pasa a la siguiente ronda. Los perdedores de los duelos tienen una segunda oportunidad con una presentación individual.

La primer batalla la protagonizaron Federico Mestre y Lucas Barros, quien insólitamente se olvidó la letra de «Decidiste dejarme«. Por este motivo, el coach escogió al joven de 22 años. El siguiente duelo fue entre Emma Roach y Natalie Aponte, que cantaron «Beautiful«. Tras la presentación, Luck Ra se quedó con la artista paraguaya.

La última batalla estuvo conformada por Thomas Dantas y Nicolás Behringer. Ambos interpretaron «Vuelve» y el cantante de cuarteto eligió al artista callejero de 28 años, a quien unos programas atrás le había regalado un celular.

La Voz Argentina: ¿Quién fue el artista eliminado del team Luck Ra?

Luego de las «Batallas», comenzaron las presentaciones individuales de los participantes que perdieron los duelos. Primero fue el turno de Lucas Barros, que tuvo su revancha en el escenario con «Mi princesa«. Después, Emma Roach cantó «Mary Poppins y el deshollinador» y la última performance del programa fue de Thomas Dantas, que interpretó «Crazy«.

En esta parte, los coachs, sin incluir a Luck Ra, puntúan a los participantes y el artista que tenga menos votos se queda afuera del reality. El primer salvado por los jurados fue Thomas Dantas. Tras un largo suspenso, Nico Occhiato reveló que Lucas Barros continúa en la competencia. Por este motivo, la artista eliminada de La Voz Argentina fue Emma Roach.

La Voz Argentina: ¿Cómo quedó conformado el team Luck Ra?

Tras la eliminación de Emma Roach, el team Luck Ra quedó conformado con cinco participantes, que lucharán por representar a su equipo en la gran final de La Voz Argentina. Vale destacar que cuando finalice el «3° round», quedarán solo 20 participantes en el certamen.

Los cinco integrantes del team Luck Ra tras el 3° round:

Federico Mestre

Natalie Aponte

Nicolás Behringer

Lucas Barros