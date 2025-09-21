Revelaron cuándo nacerá la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova 

Luego de pasar algunos meses turbulentos por la causa judicial iniciada por Camila Mayán, Alexis Mac Allister y Ailén Cova esperan el nacimiento de su hija. El futbolista de la Selección Argentina y la diseñadora de indumentaria se encuentran viviendo en Inglaterra por el presente de Alexis y según trascendió, la bebé en camino se adelantaría algunos días.

En Infama (América TV), el panelista Gonzalo Sorbo reveló este domingo que el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova se habría adelantado.

Cuándo nacería la hija que esperan Alexis Mac Allister y Ailén Cova

“Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”, contó Sorbo, en referencia a las madres de los futuros padres, quienes ya están rumbo a Inglaterra.

«Empezaron las contracciones», detalló el periodista, y agregó que ambas mujeres mantienen una excelente relación desde que sus hijos compartían el colegio. «Están viajando juntas. Se sacaron una foto en el aeropuerto abrazadas», sumó.

También contó: «Están en viaje, se les canceló un vuelo y mañana, aparentemente, habría nacimiento”.

La pareja había anunciado la llegada de su primera hija en marzo, con un emotivo video en redes que mostraba desde el test positivo hasta la ecografía. La noticia fue celebrada por familiares, amigos y seguidores, que ahora esperan con ansias el nacimiento.

Cómo sigue la vida de Camila Mayan tras el revés judicial a favor de Alexis Mac Allister

Poco después de confirmarse que la Justicia falló en contra de Camila Mayan, desestimando su demanda contra Alexis Mac Allister y trasladándola a Inglaterra, la influencer y panelista de Luzu subió algunas historias a redes sociales, donde anticipó un nuevo proyecto.

Hasta el momento, sigue promocionando marcas en sus perfiles de redes sociales e integrando el equipo de Patria y Familia en Luzu Tv.

Quien es Ailén Cova, la pareja de Alexis Mac Allister que espera su primera hija

Ailén, licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil, ha sabido mantener un perfil bajo, pero su presencia en la vida de Mac Allister ha sido bien recibida, especialmente entre sus compañeros de la Selección Argentina. “Cayó muy bien en el grupo. Es una persona cálida y cercana, y todos están felices por esta noticia”, comentaron desde el entorno de las familias de la Scaloneta.

El embarazo de Ailén llega en un momento de gran éxito profesional para el jugador de 26 años, quien desde su llegada al Liverpool en junio de 2023 consolidó su lugar como una de las figuras clave del club inglés. Con títulos como el Mundial 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024 en su palmarés, Mac Allister ahora se prepara para un nuevo desafío fuera de las canchas.