Nancy Pazos chocó con una moto en la avenida General Paz: qué pasó y cómo están los involucrados

La periodista y conductora Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito en plena traza de la avenida General Paz, a la altura del cruce con la calle Zapiola, cuando una moto intentó sobrepasarla por el margen derecho, colisionando de lleno contra el espejo retrovisor lateral de su automóvil.

Como consecuencia del impacto en plena marcha rápida, el conductor del rodado menor perdió la estabilidad y cayó sobre la calzada asfáltica, provocando que Nancy Pazos frenara de inmediato para asistirlo, aguardando junto a él la llegada de las unidades de emergencia médica y confirmando posteriormente a través de declaraciones a TN Show que ambos se encuentran fuera de peligro, tras un momento de fuerte estrés y tensión en una de las arterias más transitadas del área metropolitana.

El impacto contra el espejo lateral y el relato de Nancy Pazos tras el choque en la avenida General Paz

La propia protagonista de la noticia reconstruyó la mecánica del siniestro, apenas minutos después de haber sido asistida por los servicios de salud y seguridad vial: «Me pasó por la derecha y se llevó puesto mi espejo de ese lado, se cayó al piso y yo frené al toque«, relató la comunicadora a la señal televisiva, detallando la maniobra antirreglamentaria que desencadenó el siniestro.

Lejos de abandonar el lugar de los hechos o desentenderse de la situación del rodado menor, la conductora permaneció sobre el carril para garantizar la seguridad del conductor lesionado: «Por suerte fue solo un gran susto, aunque todavía estoy muy estresada; me quedé con él hasta que vino la ambulancia«, expresó, remarcando que el motociclista recibió las primeras curaciones en la escena por un raspón superficial en una de sus rodillas, sin requerir traslados de urgencia de mayor complejidad.

El contacto directo y el alivio de Nancy Pazos respecto a la salud del motociclista en la avenida General Paz

Una vez completadas las pericias viales y normalizada la circulación en la zona de Zapiola, la periodista llevó tranquilidad absoluta a la audiencia y confirmó que mantuvo un canal de diálogo abierto e inmediato con la otra parte involucrada: «El hombre está bien, de hecho justo estoy chateando con él en este momento«, afirmó, despejando cualquier versión de gravedad o conflicto judicial posterior.

El desenlace favorable permitió desactivar los rumores de mayores daños personales en una arteria porteña conocida por su alta siniestralidad cotidiana, permitiendo que la figura de los medios radiales y televisivos continuara con su rutina habitual, asimilando el shock emocional que implica atravesar un episodio de riesgo físico en horarios de alto flujo vehicular sobre la calzada rápida.