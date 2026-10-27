Nancy Pazos vivió un incómodo momento en el cumpleaños de Charly García: no la dejaron entrar y todo quedó filmado

Nancy Pazos intentó entrar al cumpleaños de Charly García, pero no la dejaron pasar.

Nancy Pazos protagonizó un insólito blooper durante el cumpleaños número 75 de Charly García. La periodista llegó al lugar donde el músico celebraba junto a familiares y amigos, pero se encontró con una situación que no esperaba: su nombre no figuraba en la lista de invitados y no pudo ingresar a la fiesta.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió durante el festejo realizado el viernes 23 de octubre y quedó registrado por las cámaras de televisión que cubrían la celebración. Aunque intentó aclarar el malentendido, finalmente tuvo que retirarse sin poder saludar al homenajeado.

La situación generó repercusión en las redes sociales, especialmente después de que la propia periodista explicara lo sucedido y contara cómo terminó aquella noche.

Nancy Pazos quedó afuera del cumpleaños de Charly García: qué pasó

Todo ocurrió en La Fábrica, un bar del barrio porteño de Colegiales, donde Charly García reunió a sus familiares, amigos y reconocidas figuras de la música para celebrar sus 75 años.

Pazos llegó cerca de las 23.30, después de finalizar sus compromisos laborales, convencida de que podría participar del encuentro.

Sin embargo, cuando se acercó al ingreso, el personal encargado de controlar la entrada le informó que su nombre no aparecía en la lista de invitados.

La periodista explicó que un amigo la había invitado a acompañarlo y que imaginaba una celebración más numerosa. Pero el festejo era privado y el acceso estaba reservado para las personas previamente autorizadas.

Mientras intentaba resolver la situación, las cámaras del programa Infama, de América TV, registraron lo ocurrido.

La reacción de Nancy Pazos cuando le dijeron que no podía entrar

Lejos de ocultar lo sucedido, Nancy Pazos decidió hablar con los periodistas que estaban en la puerta y se tomó el episodio con humor.

«¡Reboté!», expresó al resumir el incómodo momento.

La conductora explicó que había aceptado acompañar a un amigo y que no sabía que existía una lista tan restringida.

Según su interpretación, el inconveniente pudo haberse producido porque varias personas habían participado de la organización de las invitaciones.

En medio de la situación apareció Daniel García Moreno, hermano de Charly García, quien se acercó para conversar con ella y pedirle disculpas.

Sin embargo, tampoco pudo autorizar su ingreso, ya que no estaba a cargo del control de invitados.

El particular regalo que Nancy Pazos le llevó a Charly García

Aunque no consiguió entrar a la fiesta, Pazos no quiso irse sin entregar el regalo que había preparado para el músico.

Se trataba de una corbata con los colores de la bandera argentina y un sol bordado, una prenda que la periodista había utilizado semanas antes durante una aparición televisiva.

La conductora consideró que podía ser un obsequio especial para Charly, conocido por su estilo personal y su particular relación con los símbolos argentinos.

Finalmente, le entregó la corbata al hermano del artista para que se la hiciera llegar.

Antes de retirarse, explicó que su principal intención había sido saludar personalmente al músico en una fecha tan importante.

Cómo terminó la noche de Nancy Pazos después del blooper

La historia tuvo un desenlace inesperado que la propia periodista reveló posteriormente en televisión.

Durante una entrevista en Primicias Ya, Pazos contó que, después de retirarse del cumpleaños sin poder ingresar, terminó comiendo un pancho.

La anécdota sumó un nuevo capítulo al episodio que ya había comenzado a circular en las redes sociales.

También explicó que prefirió no insistir ni recurrir a otros conocidos que estaban dentro de la celebración para conseguir una autorización especial.

De esa manera, decidió dar por terminado el intento de ingresar y continuar con su noche.

El cumpleaños de Charly García reunió a grandes figuras de la música

El episodio ocurrió durante una celebración muy especial para Charly García, quien cumplió 75 años el viernes 23 de octubre.

El festejo reunió a familiares, amigos y reconocidos artistas que acompañaron al músico a lo largo de su carrera.

Entre los presentes estuvieron Fito Páez, Nito Mestre, León Gieco, Ricardo Mollo, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Graciela Borges, Palito Ortega y Juanse, entre otras figuras.

La celebración también despertó una enorme expectativa entre los seguidores del músico, que durante la jornada participaron de homenajes y manifestaciones de cariño.

En medio de esos festejos, Nancy Pazos terminó convirtiéndose involuntariamente en una de las protagonistas de la noche, con una situación que quedó registrada en cámara y que ella misma relató con humor.