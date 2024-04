Narda Lepes aseguró que no le cocinaría a Javier Milei: “Preferiría a alguien que le guste comer”

Narda Lepes fue consultada por el fin del programa Cocineros Argentinos, que se emitía hace 15 años por la TV Pública y, al igual que varios de sus colegas, se manifestó en contra de la decisión que tomaron las autoridades. “¿Qué voy a opinar? Es lo que están haciendo en general. Todo lo que nos gusta lo sacan, todo lo que sirve lo rompen”, aseguró.

“Parecería ser que tienen un plan, pero no logro entenderlo. En las elecciones del año que viene hay que patalear, no ahora porque alimentás trolls”, afirmó la cocinera.

Al ser consultada sobre si le cocinaría a Javier Milei, Narda Lepes aseguró que no lo haría: “Ya dijo varias veces que toma gaseosas y la comida no le importa. Preferiría cocinarle a alguien que le guste comer, él ya dijo que no le gusta”.

“Yo le cociné a otros, a presidentes, que no me caen bien. Pero es trabajo, es lo que te toca. Pero si lo tuviera que elegir, no le cocinaría”, destacó.

Javier Milei y su relación con la comida

“La comida no me genera nada, no tengo plato favorito”, sorprendió Javier Milei en una entrevista y luego justificó su postura: “Para mí, es una cuestión meramente fisiológica. Es una forma de meterle combustible al cuerpo. No tengo. Si vos me preguntas por un plato favorito, te digo no sé. Me da lo mismo”.

“Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo, me mando las pastillas. Es más, el tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia demasiado. Mucho”, cerró Milei.