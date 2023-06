Natacha Jaitt: Cuándo se conocerá el contenido de su iPad y por qué es importante la apertura

Poco antes de morir sorpresivamente, Natacha Jaitt había emitido un tuit donde advertía que «no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogarme en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro». Esa publicación, que data de abril de 2018, aún hoy es viral por las condiciones en que se dio su muerte, en febrero de 2019, nueve meses después.

Cuatro años más tarde, y tras la insistencia de su hermano Ulises Jaitt y su hija, la Justicia logró abrir el iPad de Natacha Jaitt donde, se estima, habría información de las impactantes denuncias que ella había hecho públicamente sobre pedofilia y abuso sexual infantil, que involucraría a la farándula argentina. Además, allí podría haber pistas sobre su muerte, en el complejo Xanadú del partido de Tigre.

El desbloqueo del iPad de Natacha Jaitt se logró mediante el uso del sistema UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), que cada 15 minutos intentaba ingresar una contraseña para desbloquear la clave.

La pericia estaba a cargo de personal de Gendarmería Nacional, con la capacidad de hacer una extracción total de los archivos del sistema, superando las medidas de seguridad que tienen los sistemas operativos actuales.

Con esta acción, ahora los peritos podrán acceder a todas las contraseñas y tokens guardados en el Keychain o gestor de contraseñas del dispositivo de Natacha Jaitt, para conseguir los archivos adjuntos de los correos electrónicos y recuperar, también, la información de otras aplicaciones instaladas, como los servicios de WhatsApp, Facebook y Telegram, entre otras.

Natacha Jaitt: cuándo se conocerá la información del iPad

El iPad de Natacha Jaitt mantendría guardada mucha información respecto de las denuncias públicas por abuso sexual infantil que hizo la modelo, por lo que hay expectativa sobre el contenido que pueda hacerse pública en los próximos días. También, se podría determinar quiénes fueron los últimos contactos de la mediática en las horas previas antes de morir.

La Justicia indicó que la extracción completa del contenido del dispositivo se hará el próximo 15 de junio, fecha estimada ante los procedimientos que tienen que cumplirse para avanzar en la investigación, es decir la notificación a las partes y la presentación de peritos privados, si es que estas eligen esta representación.

Una vez recopilado el material guardado, este se enviará a la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense para determinar cuál es el contenido y si se registran delitos en él.