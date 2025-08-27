"Las guerreras K-Pop" ya es la película más vista en la historia de Netflix.-

El catálogo de Netflix rompe sus propios récords y en este caso es de la mano de «Las guerreras K-Pop», una película animada que desde su estreno, en junio de este año, se ha consolidado como la película más popular en la historia de la plataforma, al acumular 236 millones de vistas. Los detalles de este fenómeno mundial.

Netflix: «Las guerreras K-Pop» ya es la película más vista de la plataforma

Netflix rompe sus propios récords con la película «Las guerreras K-Pop». La historia no se trata únicamente de cifras impresionantes, sino de un fenómeno cultural que ha captado la atención a nivel mundial.

Desde su estreno en junio, el film ha prolongado su éxito hasta hasta culminar en lo inevitable: después de alcanzar el segundo puesto hace menos de dos semanas y arrasar en cines con su versión sing-along, la cinta de animación mantiene más de 25 millones de vistas solo durante estos últimos días de agosto 2025 y es la tercera semana consecutiva que mantiene estos exorbitantes números.

La historia de la película presenta a un grupo de integrantes de un grupo pop coreano que, además de su éxito musical, se embarcan en misiones audaces para enfrentarse a criaturas mitológicas. Su originalidad ha resonado entre críticos y ha atraído a nuevas audiencias al fenómeno del K-Pop que ya cautiva a niños, adolescentes y jóvenes en todo el mundo.

Detrás de la producción del largometraje se encuentra un equipo creativo muy completo, comenzando por sus directores Maggie Kang y Chris Appelhans. Junto a responsables de melodías inmersivas como Ejae y Jenna Andrews, los especialistas señalan que la película no escatimó en calidad sonora, cosechando reconocimiento tanto en plataformas de streaming como en listas musicales de Spotify.

Mientras disfrutan de este increíble éxito, los directores ya adelantaron que la primera entrega del film dejó “muchas preguntas sin responder” y que existen personajes con gran potencial para seguir desarrollándose en futuras tramas. Estas declaraciones dejan la puerta abierta para que Netlfix siga haciendo crecer este fenómeno mundial.