Cómo es «Un hombre abandonado», la película más vista hoy de Netflix

«Un Hombre Abandonado» (título original en turco: Metruk Adam) es un emotivo drama turco que se estrenó en Netflix el 22 de agosto de 2025 y que actualmente es el film más visto de la plataforma.

La película, protagonizada por Mert Ramazan Demir, sigue la historia de un hombre que intenta reconstruir su vida tras cumplir una condena de quince años en prisión por un crimen que no cometió.

De qué trata “Un hombre abandonado”

La trama se centra en Baran, un joven que asume la culpa de un crimen para salvar a su hermano.

Tras salir de la cárcel, Baran está lleno de rencor hacia su familia y busca empezar de cero, abriendo su propio taller de mecánica. Su vida, sin embargo, da un giro inesperado y conmovedor cuando tiene que hacerse cargo de su pequeña sobrina, Lidya, después de un trágico accidente familiar.

A través del profundo e inesperado vínculo que se forma entre Baran y su sobrina, la película explora temas como la culpa, el perdón, la resiliencia y las segundas oportunidades. La inocencia de Lidya se convierte en un catalizador para que Baran, un hombre herido por el pasado, se abra emocionalmente y encuentre un nuevo propósito en la vida.

La historia es un retrato conmovedor que muestra cómo los lazos familiares, incluso en las circunstancias más difíciles, pueden ser una fuente de sanación y esperanza.

La película, de corta duración (90 minutos), ha sido elogiada por su narrativa emotiva y por la actuación de sus protagonistas, convirtiéndose en uno de los títulos más vistos en la plataforma desde su estreno.