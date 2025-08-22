Netflix: recomendaciones según el horóscopo ¿De qué se trata esta nueva función?
La plataforma de streaming lanzó una nueva función que te recomienda series y películas según tu signo del zodiaco. Mirá acá de qué se trata y todos los detalles.
La plataforma de streaming siempre trata de innovar en diferentes opciones para ver su contenido de series y películas. Mirá acá de qué se trata «Tu lista según el zodíaco«.
Desde este jueves 21 de agosto 2025, podrás elegir qué ver en Netflix según tu signo del zodíaco. La plataforma lanzó la nueva función «Tu lista según el zodíaco», una innovación que entrelaza el entretenimiento y la astrología.
De esta forma, Netflix apuesta fuerte por esta innovación, busca reinventar la experiencia del usuario y estimular la búsqueda de nuevas series y películas por parte del espectador. Las recomendaciones seleccionadas, se ordenan según los rasgos atribuidos a cada signo.
Netflix: recomendaciones según el horóscopo ¿Qué ver según cada signo del zodiaco?
Virgo: identificados con la constancia
- Reino Animal
- Gambito de Dama
- Ahora me ves
Libra: equilibrio entre amor y conflicto
- Peaky Blinders
- Ozark
- Sucesor designado
Escorpio: apasionados por el misterio
- Merlina
- Indomable
- You
Sagitario: vive la aventura
- Lost
- The Witcher
- Jurassic Park
Capricornio: explora el liderazgo
- Suits
- Rehenes
- Departamento Q
Acuario: se asoma a lo inusual
- Stranger Things
- Resident Alien
- Venom: El último baile
Piscis: soñadores
- Ha nacido una estrella
- Besos, Kitty
- Atrapado en el tiempo
Aries: explora el caos
- El juego del Calamar
- Love is Blind
- Creando la banda
Tauro: el alma de la fiesta
- Nonnas
- ¡Mamma mía!
- Movida del 76
Géminis: contar el chisme
- Bridgerton
- Shamelles
- Sex and the City
Cáncer: encontrará emociones
- Las chicas Gilmore
- Ginny y Georgia
- Grey’s Anatomy
Leo: destilará carisma
- Emily en París
- The Crown
- La edad de la inocencia
