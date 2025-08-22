ESCUCHÁ RN RADIO
Netflix: recomendaciones según el horóscopo ¿De qué se trata esta nueva función?

La plataforma de streaming lanzó una nueva función que te recomienda series y películas según tu signo del zodiaco. Mirá acá de qué se trata y todos los detalles.

Netflix según el signo del zodiaco.

Netflix: recomendaciones según el horóscopo ¿De qué se trata esta nueva función?

Desde este jueves 21 de agosto 2025, podrás elegir qué ver en Netflix según tu signo del zodíaco. La plataforma lanzó la nueva función «Tu lista según el zodíaco», una innovación que entrelaza el entretenimiento y la astrología.

La nueva función de Netflix.

De esta forma, Netflix apuesta fuerte por esta innovación, busca reinventar la experiencia del usuario y estimular la búsqueda de nuevas series y películas por parte del espectador. Las recomendaciones seleccionadas, se ordenan según los rasgos atribuidos a cada signo.

Netflix: recomendaciones según el horóscopo ¿Qué ver según cada signo del zodiaco?

Virgo: identificados con la constancia

  • Reino Animal
  • Gambito de Dama
  • Ahora me ves

Libra: equilibrio entre amor y conflicto

  • Peaky Blinders
  • Ozark
  • Sucesor designado

Escorpio: apasionados por el misterio

  • Merlina
  • Indomable
  • You

Sagitario: vive la aventura

  • Lost
  • The Witcher
  • Jurassic Park

Capricornio: explora el liderazgo

  • Suits
  • Rehenes
  • Departamento Q

Acuario: se asoma a lo inusual

  • Stranger Things
  • Resident Alien
  • Venom: El último baile

Piscis: soñadores

  • Ha nacido una estrella
  • Besos, Kitty
  • Atrapado en el tiempo

Aries: explora el caos

  • El juego del Calamar
  • Love is Blind
  • Creando la banda

Tauro: el alma de la fiesta

  • Nonnas
  • ¡Mamma mía!
  • Movida del 76

Géminis: contar el chisme

  • Bridgerton
  • Shamelles
  • Sex and the City

Cáncer: encontrará emociones

  • Las chicas Gilmore
  • Ginny y Georgia
  • Grey’s Anatomy

Leo: destilará carisma

  • Emily en París
  • The Crown
  • La edad de la inocencia

