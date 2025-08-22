La plataforma de streaming siempre trata de innovar en diferentes opciones para ver su contenido de series y películas. Mirá acá de qué se trata «Tu lista según el zodíaco«.

Netflix: recomendaciones según el horóscopo ¿De qué se trata esta nueva función?

Desde este jueves 21 de agosto 2025, podrás elegir qué ver en Netflix según tu signo del zodíaco. La plataforma lanzó la nueva función «Tu lista según el zodíaco», una innovación que entrelaza el entretenimiento y la astrología.

La nueva función de Netflix.

De esta forma, Netflix apuesta fuerte por esta innovación, busca reinventar la experiencia del usuario y estimular la búsqueda de nuevas series y películas por parte del espectador. Las recomendaciones seleccionadas, se ordenan según los rasgos atribuidos a cada signo.

Netflix: recomendaciones según el horóscopo ¿Qué ver según cada signo del zodiaco?

Virgo: identificados con la constancia

Reino Animal

Gambito de Dama

Ahora me ves

Libra: equilibrio entre amor y conflicto

Peaky Blinders

Ozark

Sucesor designado

Escorpio: apasionados por el misterio

Merlina

Indomable

You

Sagitario: vive la aventura

Lost

The Witcher

Jurassic Park

Capricornio: explora el liderazgo

Suits

Rehenes

Departamento Q

Acuario: se asoma a lo inusual

Stranger Things

Resident Alien

Venom: El último baile

Piscis: soñadores

Ha nacido una estrella

Besos, Kitty

Atrapado en el tiempo

Aries: explora el caos

El juego del Calamar

Love is Blind

Creando la banda

Tauro: el alma de la fiesta

Nonnas

¡Mamma mía!

Movida del 76

Géminis: contar el chisme

Bridgerton

Shamelles

Sex and the City

Cáncer: encontrará emociones

Las chicas Gilmore

Ginny y Georgia

Grey’s Anatomy

Leo: destilará carisma