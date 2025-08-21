La serie furor de Netflix se estrenó hace unos días y rompió varios récords en la plataforma. En las últimas horas, se rumoreó que la segunda temporada se estrenará antes de lo planeado. Conocé acá cuándo saldrán los próximos capítulos.

«En el Barro»: aseguran que la segunda temporada se estrenaría antes de lo previsto

«En el Barro« se estrenó el 14 de agosto y es una de las series más vistas de Netflix. Con más de 5,6 millones de visualizaciones en la plataforma, la producción argentina se ubica en el Top 10 en 41 países.

Con una gran primera temporada, los seguidores de la ficción esperan ansiosos los próximos capítulos. Según Sebastián Ortega, creador de la serie, la segunda temporada ya fue grabada y editada. Desde la producción, todavía no está confirmada la fecha de estreno.

Se espera que en los próximos meses, Netflix anuncie la fecha definitiva del estreno. En los últimos días, se rumoreó que llegará a la plataforma en el verano de 2026.

Sin embargo, este miércoles, el periodista Leo Arias confirmó que el éxito de la serie modificó los planes iniciales. Así lo comunicó en X: «Se va a adelantar la nueva temporada de En El Barro que tendrá a la China Suárez como protagonista. Se habla de diciembre de este año«.

Hasta el momento, no hay ninguna certeza sobre el estreno de la segunda temporada de «En el Barro». Lo que sí está confirmado es la presencia de personajes del espectáculo, como la «China» Suárez o L-Gante.

La increíble confesión e historia de Erika de Sautu Riestra, la médica de «En el Barro»

En el Barro es la serie furor de Netflix. La producción argentina tuvo un gran público en sus primeros días en la plataforma. Una de las actuaciones más destacadas fue la de Erika de Sautu Riestra, que interpretó a la médica en esta ficción.

En una entrevista que brindó en 2019, la actriz contó algunos detalles de su vida personal: «No tuve una vida fácil«, resaltó. Luego, habló sobre cómo se toma la vida ante las dificultades: «Aprendí desde chica a buscarle el humor a todo«.

Además, Erika reveló que tiene dos hijos: «Uno de mis hijos tiene parálisis cerebral«. Se trata de Gaspar, que actualmente tiene 26 años y padece lisencefalia y síndrome de West (epilepsia).

Ta,nién habló sobre su familia y brindó una inesperada confesión: «Somos 32 hijos del mismo padre«, reveló la actriz de 58 años. Luego, mencionó cómo se dio este increíble suceso: «Mi papá tuvo 7 esposas«. También indicó a que se dedicaba su progenitor: «Era aviador y traficaba entre Argentina y Paraguay«, resaltó.