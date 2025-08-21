En los últimos días, la actriz es tendencia en redes sociales gracias a su gran actuación en la serie furor de Netflix. Conocé acá su historia y una inédita confesión que hizo hace algunos años.

La increíble confesión e historia de Erika de Sautu Riestra, la médica de «En el Barro»

En el Barro es la serie furor de Netflix. La producción argentina tuvo un gran público en sus primeros días en la plataforma. Una de las actuaciones más destacadas fue la de Erika de Sautu Riestra, que interpretó a la médica en esta ficción.

En una entrevista que brindó en 2019, la actriz contó algunos detalles de su vida personal: «No tuve una vida fácil«, resaltó. Luego, habló sobre cómo se toma la vida ante las dificultades: «Aprendí desde chica a buscarle el humor a todo«.

Además, Erika reveló que tiene dos hijos: «Uno de mis hijos tiene parálisis cerebral«. Se trata de Gaspar, que actualmente tiene 26 años y padece lisencefalia y síndrome de West (epilepsia).

A la actriz le consultaron sobre cuál era el género que más le gustaba actuar, a lo que respondió rápidamente: «La comedia me resulta más fácil, porque en la vida soy más payasa«, aunque después aclaró: «Me gusta actuar«.

En una entrevista en 2019 contó su historia e hizo una confesión que sorprendió a todos.

«Somos 32 hijos del mismo padre«, reveló la actriz de 58 años. Luego, mencionó cómo se dio este increíble suceso: «Mi papá tuvo 7 esposas«. También indicó a que se dedicaba su progenitor: «Era aviador y traficaba entre Argentina y Paraguay«, resaltó.

Para cerrar el tema de su familia, Erika contó una situación inédita con uno de sus hermanos: «Yo me llamo Erika y tengo un hermano que se llama Erik y nos llevamos 20 días de diferencia«, dijo entre risas.