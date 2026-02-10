El triple regalo de Neymar a Lionel Messi y sus hijos

Entre cracks se entienden y acá, encima, hay una amistad. Neymar Jr., actual futbolista de Santos, le envió un triple regalo a Lionel Messi: camisetas del equipo Piexe para el 10 y dos de sus hijos. El club brasileño publicó la foto en las redes sociales y los clics se multiplicaron.

«De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio. El Manto Sagrado, de valor inmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. El 10 de Neymar. El 10 de Messi. El 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol», señaló el Santos en su publicación.

El club paulista aprovechó para enviarle a Messi «saludos desde Vila Belmiro», nombre del estadio y sede del club en el que han surgido ídolos como Pelé, Neymar, Rodrygo y Gabigol, entre otros.

En la foto se ve al crack rosarino y sus hijos Thiago y Mateo, con la 10 de Santos y autografiadas. Se hicieron muy amigos cuando fueron compañeros en Barcelona y París Saint-Germain e inmortalizaron otra toma, cuando el brasileño se juntó con el capitán de Argentina luego de la inolvidable conquista de la Copa América 2021 en el Maracaná.

Los 10 de Brasil y Argentina, luego de la final de la Copa América. (Archivo)

Neymar y el sueño del Mundial

La fotografía sale a la luz en medio de la expectativa de los hinchas del Santos por el posible regreso de Neymar, tras la nueva artroscopia en la rodilla a la que se sometió en diciembre. Pese a que ya está recuperado de la operación y se entrena hace dos semanas, hasta ahora Ney no ha sido convocado por el DT argentino Juan Pablo Vojvoda.

El ex técnico de Fortaleza siente que el crack debe estar en óptimas condiciones para tirarlo a la cancha, mientras que el 10 no ve la hora de jugar porque tiene un objetivo entre ceja y ceja: el Mundial.

Las chances parecen escasas, por el tiempo de inactividad y por la poca cantidad de partidos previos. Hasta el momento, la selección dirigida por Carlo Ancelotti tiene confirmados dos amistosos: Francia y Croacia. Y Carletto ya avisó que sólo convocará a futbolistas que estén al 100 % físicamente.