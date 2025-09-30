Nico Furtado y Stefi Roitman habrían salido juntos en Madrid: el video

A pocos meses de dejar su hogar en Miami para mudarse a Madrid con el fin de explorar su carrera actoral, Stefi Roitman consiguió una participación en Ya no quedan junglas, una película que formó parte del Festival de Cine de San Sebastián. Ahora, la modelo argentina se encuentra en España promocionando el film y disfrutando de la ciudad donde vive.

Stefi Roitman desmintió crisis con Ricky Montaner, pero la vieron con Nico Furtado en Madrid

La influencer Magalí Sica, conocida por ser quien grabó el encuentro entre la China Suárez y Franco Colapinto en Madrid, captó en video a Roitman paseando por las calles nocturnas de Madrid. Además, aseguró que la modelo tuvo un encuentro con un reconocido actor uruguayo.

“Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, lanzó filosa la influencer.

Si bien en las imágenes que compartió no se los puede ver juntos, la joven busca dar a entender que pasó algo que no logró captar en video.

Meses atrás, los rumores de que Stefi Roitman y Ricky Montaner estaban separados habían tomado fuerza por la reciente mudanza de la actriz. Sin embargo, ella misma desmintió una crisis entre ellos y continuó mostrandose junto a su esposo.