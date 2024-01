Nico Occhiato se refirió al tema que le dedicó su ex Flor Vigna: «Hace lo que creas mejor»

La bailarina y cantante Florencia Vigna lanzó su nuevo tema «Picaflor» donde relata su relación con un hombre mujeriego. Las redes comenzaron a especular que el tema era dedicado a Nicolas Occhiato, quién fue su pareja durante 7 años.

Vigna aclaró que el tema esta dedicado a varias personas y que además le consultó al conductor sobre la canción antes de lanzarla, ya que tienen una buena relación. Por su parte, Nico Occhiato también habló sobre el tema.

“Flor Vigna dijo que sos el rey del marketing” le comentaron desde los socios del Socios del Espectáculo al conductor de Luzu TV. Occhiato no se hizo cargo del apodo que le puso su ex. “No, yo no” contestó. Luego aclaró como fue la charla donde la bailarina le mostró «Picaflor».

Luego aclaró como fue la charla donde la bailarina le mostró «Picaflor. «Ella me mandó el tema que iba a sacar, el mismo día que lo iba a grabar. Y me dijo ‘hasta las seis de la tarde tenés tiempo para cambiar algo si no te gusta’. Yo ¡¿cómo le voy a cambiar un tema!?” contó Nicolás.

“Le dije a Flor ‘sacalo. Hacé lo que creas mejor para tu música. Yo no sé nada de música y no te diría de cambiar nada» concluyó.

El comentario de Flor Vigna que incomodó a Noelia Marzol en el Bailando

La reciente incorporada al Bailando 2023 protagonizó un divertido pero incomodo momento con Noelia Marzol en la pista del programa conducido por Marcelo Tinelli y emitido por América TV.

«Flor me dijo que Picaflor está dedicado a Nico Occhiato y a otros picaflores también.» dijo el conductor del programa.

«Sí. Es más, con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada. Es una señora con muchos códigos.» contestó Vigna, quien se encuentra en el programa temporalmente reemplazando a Pampita en el jurado.

Luego, Marzol habló con Intrusos sobre los sucedido y contó lo incomoda que se sintió. «Le dije personalmente que en el último programa estaban mi marido y mis hijos y los puso en una situación incómoda a ellos, que me había molestado», contó Noelia.

Además, agregó: «Con todas las personas que estuve no tengo nada que decir feo. Reflotar todo eso me pareció que estaba de más en ese contexto que estaba mi hijo y mi marido».