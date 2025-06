Nicolás Cabré despidió con dolor a su madre: “Volá lo más alto que puedas, Cristina”

Nicolás Cabré está en el ojo público contante desde hace muchos años, pero ahora tal vez un poco más por la relación de su ex, la China Suárez, con el futbolista Mauro Icardi y la exposición de su hija Rufina.

Si bien el actor es reacio a hablar con la prensa, hace un tiempo utiliza las redes sociales para expresarse. Especialmente para compartir la actualidad de su relación con Rocío Pardo, sus proyectos laborales o las carreras que corre en distintos lugares del mundo.

Con una foto del pasado, Nicolás Cabré despidió a su mamá en redes sociales

Esta vez, Cabré usó su cuenta de Instagram para comunicar la muerte de su madre, Cristina Birckenstaedt, que falleció este jueves por la mañana.

“Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá Cristina… volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”, escribió el actor.

En el posteo compartió una foto de su madre cuando era una niña y posaba en el Carnaval de 1956.

Nicolás tiene un hermano y fueron juntos a realizar los trámites por la muerte de su madre, que estaba enferma y que en el último tiempo casi ni salía de su casa.

Su padre Norberto había fallecido en 2016 y el actor había hablado de su vínculo con él. «Siempre digo que ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó. Siempre trato de recordar lo que él me enseñó, la simpleza de la vida, de los afectos y el cariño, lo que realmente es importante».