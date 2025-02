Nicole Neumann «en shock y preocupada», tras cruzarse en una nueva audiencia con Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero se cruzaron este viernes al mediodía en Tribunales, tras conocerse la solicitud ante la Justicia de la modelo respecto de su exmarido y padre de sus tres hijas, para mejorar la comunicación entre las familias. Por su parte, también se sumó a la disputa Mica Viciconte, la pareja del exjugador de fútbol, convocada por la representación de la blonda. Los detalles de esta nueva disputa judicial.

Fabián Cubero habló tras la convocatoria de Nicole Neumann ante la Justicia: «estaba todo resuelto»

Nicole Neumann y Fabián Cubero se reencontraron este mediodía en Tribunales, con sede en el Juzgado de Familia N°2 de San Isidro, luego de que la modelo solicitara ante la Justicia una mejora en la comunicación familiar, dado que se generaron algunas rispideces durante el régimen de visita programado para las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.

En este marco, Fabián Cubero llegó al lugar representado por Roberto Castillo, la actual pareja de Cinthia Fernández, y llevó tranquilidad respecto de la audiencia que estaba prevista. «Es una audiencia programada hace tiempo» señaló el exfutbolista de Vélez Sarfield en diálogo con «Intrusos«, por América.

Se esperaba que a la convocatoria se sumara Mica Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero, por recomendación de la psicóloga de Nicole Neumann: la influencer sería una de las figuras clave para resolver las diferencias entre la pareja, en pos de mejorar la situación de las tres hijas en común.

«No hay que darle demasiada importancia. No está citada Mica Viciconte, solo fue un pedido de la psicóloga. Las cosas están tranquilas, estaba todo resuelto. No hay nada que sorprenderse» indicó Cubero al respecto.

Nicole Neumann, enojada por los trascendidos sobre sus hijas y la instancia judicial con Fabián Cubero

Por su parte, Nicole Neumann se mostró ofuscada tras conocerse la información de la apertura de esta instancia judicial con Fabián Cubero, que tiene por objetivo mejorar la comunicación familiar entre ambos grupos. «Está recontra enojada» reveló Karina Iavícoli en «Intrusos» (América) este mediodía.

«Está en shock, re preocupada» informó Iavícoli sobre la actualidad de Nicole Neumann, quien se comunicó con ella vía WhatsApp. En este marco, la modelo señaló que «no autoricé la difusión de esta información», sobre la que «no voy a hablar» cerró.