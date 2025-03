Nicole Neumann habló de las críticas que recibió su hija por su cumple de 15 años

Nicole Neumann vuelve a ser protagonista, en los medios de comunicación, debido a la polémica que se generó entorno al cumple de 15 de una de sus hijas. Si bien todavía falta más de un año para la fiesta, el evento se transformó en un foco de conflicto para la modelo.

La palabra de Nicole Neumann

Los problemas que aquejan a Nicole tienen que ver con la organización del cumpleaños, que estará a cargo de Fabián Cubero y de Mica Vicciconte, pero lo que más la afectó es que la situación haya escalado en redes sociales y que su hija haya sido blanco de críticas y comentarios negativos en su perfil.

En una nota, que le hizo la cronista de Mujeres Argentinas (eltrece), Nicole Expresó: “Me siento bien, todo divino. Falta un año, pero todo bien. Todo bárbaro”. En relación al vestido que va a usar su hija la modelo dijo: «Creo que la semana que viene tenemos la primera entrevista”. Al respecto, la periodista le preguntó si había arreglado detalles con su expareja: “¿Pudiste hablar algo con tu ex, con Cubero, teniendo en cuenta que está un poco en silencio en base a todo esto que pasó con la fiesta?“.

Incómoda por la pregunta, Nicole respondió de forma tajante: “Yo con la única que hablo es con mi hija. Chicos, no sé por qué tanto tema alrededor, que no está bueno, porque la gente malinterpreta. Le están mandando mensajes horribles a mi hija. Tiene 14 años. No da. Es horrible”.

Para finalizar expresó: “No sé por qué el tema apareció en algún lado, porque es un tema interno y no tengo mucho más para decir y sobre todo porque son chicas. No me interesa que nada sea público y mucho menos que las implique a ellas y nadie les tenga que decir nada”.

Con información de Teleshow