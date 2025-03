Nicole Neumann y Mica Viciconte protagonizan un nuevo cruce, esta vez por Allegra Cubero

Allegra Cubero cumplirá 15 años en enero de 2026 y ya comenzó con los preparativos para su festejo. Según contó Nicole Neumann a Puro Show, su hija le pidió que estén todos presentes en la celebración, a pesar de las diferencias que tiene con Fabián Cubero y con su pareja, Mica Viciconte.

Nicole Neumann: «yo lo único que quiero es que sea feliz»

“Yo siempre digo, lo que mis hijas pidan lo van a tener. Allegra quería hacer la fiesta con las dos familias juntas y yo lo primero que le dije fue que de mi lado iba a hacer lo que ella quisiera, porque es su día, su momento y yo lo único que quiero es que sea feliz”, aseguró la modelo.

“Yo estoy encargada del diseño del vestido, con Laurencio Adot, y del viaje, que ahora se usa viajar. Y obvio que en todo lo que pueda colaborar o ayudar, lo voy a hacer, soy la mamá y son los 15 de mi hija, así que ahí estaré», dijo muy sonriente Nicole.

Al ser consultada por la participación de Mica Viciconte en la organización del evento, declaró que si su hija así lo desea, no tendría problema: «Yo, obviamente, soy la mamá así que todo lo que pueda hacer y colaborar lo voy a hacer. Allegra es la que decide (quiénes más participan), ella verá».

La palabra de Mica Viciconte

Pero Vicciconte no se mostró muy entusiasmada con la idea de compartir algo con Neumann y dejó a entender que harían cosas por separado: «Hoy los jóvenes se manejan mucho (organizando por separado). Quizás la fiesta la hacen con uno y el viaje con el otro».

«No tengo idea (sobre la planificación del evento). Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad. Hay cosas que se pueden y otras que no. No hay que forzar. La adoro pero bueno, ella me conoce y sabe lo que pienso. Por supuesto que ella entendería que no vaya», concluyó Viciconte.