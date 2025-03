Cuánto sale y cómo es la excursión al glaciar Perito Moreno: el paseo de Nicole Neuman por la Patagonia

Días atrás, la modelo y presentadora Nicole Neumman acompañó a su pareja, el piloto Manu Urcera que compitió en Santa Cruz. Aprovecharon la escapada al sur del país para hacer un paseo exclusivo en una estancia en El Calafate, primero, y luego al Glaciar Perito Moreno, uno de los puntos más emblemáticos de la Patagonia.

La modelo top y el piloto de TC compartieron imágenes sobre el barco que los llevó a la punta más austral de la Patagonia, donde disfrutaron de todas las posibilidades que ofrece tamaña aventura. Además, retrataron el momento que compartieron en familia.

Es impresionante la pared de hielo del Glaciar Perito Moreno. Foto gentileza Hielo y Aventura.

El viaje de Nicole Neumann a la Patagonia: cómo es la excursión el Glaciar Perito Moreno

Si bien hay varios prestadores que ofrecen distintas experiencias, la excursión que hizo la familia Neumann comienza en el puerto “Bajo de las Sombras”, ubicado en la Ruta 11, Km 70.9, a una hora y media de El Calafate y a solo 7km del Glaciar.

Los pasajeros llegan allí por sus propios medios hasta el puerto y luego embarcan para navegar por el Lago Rico, donde podrán apreciar la impresionante pared de hielo del Glaciar Perito Moreno y los témpanos que provienen de él.

Esta navegación tiene una duración de una hora y permite observar cómo las paredes del glaciar se derrumban sobre las aguas, en esta época del año, algunas veces más ruidosas que otras, desde desde la comodidad de la embarcación.

A 400 metros de la pared sur del Glaciar Perito Moreno, el barco se detiene por unos minutos para poder observar más detalladamente el paisaje. La excursión es apta para todas las edades y se puede realizar los 365 días del año.

El viaje de Nicole Neumann a la Patagonia: cuánto sale la excursión al Glaciar Perito Moreno

Las salidas desde el puerto se realizan en tres horarios diferentes 10:00, 11:30 y 14:30 hs. Aconsejan vestir ropa cómoda y abrigada, campera, calzado deportivo o botas de trekking, lentes de sol, protector solar, guantes y gorro. Hay que llevar comida y bebida para el día porque la emprea no cuenta con ese servicio a bordo.

La excursión que hizo Nicole Neumann se llama Safari Náutico (de la empresa Hielo y Aventura), no tiene ninguna exigencia física y tiene un costo de $80.000 por persona adulta. Jubilados y pensionados argentinos, residentes de la provincia Santa Cruz y menores (4 a 15 años) tienen 20% de descuento únicamente sobre las excursiones (no afecta al traslado y no se acumula con otras promociones).

El costo no inlcuye la entrada al Parque Nacional que deberás comprarla previamente a través de la página web o abonarla en efectivo (en pesos argentinos) al llegar al Parque Nacional.

Hay otras excursiones disponibles como el Minitrekking y el Big Ice en las que se camina sobre hielo y algo en bosque, se navega frente al glaciar, y se visita las pasarelas. Ambas son más exigentes a nivel físico y además demandan varias horas, requieren atención personalizada y tienen otros valores.

El Minitrekking es una excursión de aproximadamente tres horas de caminata moderada en tanto que el Big Ice se camina aproximadamente siete horas y tiene restricciones físicas y por edad.