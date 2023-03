«No la honraste»: dura crítica en Masterchef para una participante que quiso recordar a su bisabuela

Inspirada en su bisabuela, Delfina, participante de Masterchef, presentó unos ñoquis de papa. Sin embargo la joven no cumplió las expectativas y fue criticada duramente por el jurado.

«Delfi te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar la posibilidad de retirar el nombre de La Tata de este plato para poder usarlo en otro momento y honrarla como corresponde. Un ñoqui sin huevo no es ñoqui. Esto es un puré con harina medio crudo, sin forma y a la salsa le falta un montón», criticó Germán Martitegui.

«Delfina todo lo que te podía salir mal está acá. El ñoqui no es ñoqui, la salsa de tomate no es salsa de tomate, lo crocante no está crocante. Hay mucho para recalcular«, dijo a su turno Damián Betular.

«Esta preparación no honra para nada a tu bisabuela. Empezá a pensar como cocinera», aconsejó Donato de Santis.

«Le quiero pedir perdón a La Tata. Hagan de cuenta que nunca hablé de ella», dijo entre risas la participante luego de la devolución.

Lionel Scaloni saludó a los participantes de MasterChef

Lionel Scaloni y algunos jugadores de la Selección Argentina saludaron a los participantes de MasterChef. Ocurrió en el marco de un “menú campeón” en homenaje a los campeones del mundo en Qatar.

Scaloni apareció en pantalla para hablarles a los participantes. “Hola, soy Lionel Scaloni. Quiero mandarles un saludo a toda la gente de MasterChef. Me enteré de que van a hacerle un homenaje a los campeones. Ya saben cuál es: las milanesas de Antonia y Diego, nuestros cocineros”, declaró el entrenador.