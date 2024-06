Noche de bodas en Gran Hermano: las ceremonias y quién se «casó» con quién

Luego de un miércoles de máxima tensión, con los nuevos nominados y la definición del primer finalista de la edición, este jueves fue el momento de la distensión dentro de la casa, con la celebración de una noche de bodas.

Como lo había adelantado Santiago del Moro, se iban a realizar tres ceremonias, para concretar un casamiento simbólico entre tres parejas dentro de la casa: Nicolás Grosman con Florencia Regidor, Bautista Mascia con Denisse González y Emmanuel Vich con Darío Martínez Corti.

Noche de bodas en Gran Hermano: qué se dijeron los novios

Con Ariel Ansaldo como reverendo y Lucila «La Tora» Villar como testigos, ambos competidores de la edición anterior, los primeros en «dar el sí» fueron Flor y Nico, quien intercambiaron algunas palabras con marcado cariño.

“Estoy muy feliz de estar acá. Ni bien entré, te vi y me gustaste y nunca pensé que iba a ser tan difícil tener una relación con vos. Me gusta todo de vos, la manera que tenés de llevarte con la gente, lo sincero, sos una persona hermosa. Llegaste a la final. Disfrutá de estos últimos días que te quedan. Ya ganaste. También te amo y me quiero casar con vos”, dijo la joven exparticipante.

Más tarde, fue el turno de Darío y Emma, quienes recibieron la bendición de Juli Poggio. “¿Qué decirte Emma, mi amor? Yo tenía dos opciones. Una era quedarme, o irme corriendo. Por supuesto, elegí la segunda que es irme corriendo hacia tus brazos”, expresó Martínez Corti. Y el estilista le devolvió el gesto: “Gracias Darío por tus palabras de apoyo en este último tiempo. Me encantó conocerte y afuera nos vamos a conocer mejor”.

Por último, Baustista y Denisse sellaron su amor, con Nacho Castañares como testigo. “Me enamoré de él cuando agarró la guitarra”, había confesado ella. Y participante uruguayo no ocultó su emoción al verla a Denisse después de más de tres meses separados.