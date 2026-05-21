Estados Unidos niega «una escalada» contra Cuba pese al despliegue de un portaaviones en el Caribe y de la acusación a Raúl Castro

La tensión entre Estados Unidos y Cuba aumentó luego que la Justicia norteamericana acusará al dirigente Rául Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996. El presidente Donald Trump negó que «haya una escalada» pero mantuvo sus amenazas.

China y Rusia criticaron la imputación con el exmandatario.

Portaviones de Estados Unidos en el Caribe

En paralelo, el Comando Sur estadounidense anunció la llegada del portaviones USS Nimitz en el Caribe. En su mensaje describió a la flota como “el epítome de la preparación y presencia, alcance y letalidad inigualables y ventaja estratégica”.

El movimiento incluye el Ala Aérea Embarcada CVW-17, el destructor de misiles guiados USS Gridley y el buque de abastecimiento USNS Patuxent.

“El USS Nimitz ha demostrado su capacidad de combate alrededor del mundo, garantizando estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el Golfo Pérsico”, señaló el Comando Sur.

Por su parte, Donald Trump alterna las amenazas con las ofertas de diálogo con la isla, pero rebajó las perspectivas de tomar medidas contra Cuba tras la inculpación de Castro y el arribo al Caribe del portaviones. «No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba» declaró el mandatario estadounidense.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó en X que los cargos carecen de fundamento jurídico y solo buscan «engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba».

Los analistas no tardaron en establecer comparaciones con Venezuela, donde el gobierno estadounidense se valió de una acusación interna para justificar una acción militar en enero que derrocó y destituyó al presidente Nicolás Maduro, un firme aliado de Cuba.

«La idea es decir: ‘Podemos hacerle lo mismo que hicimos a Nicolás Maduro'», explicó Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House.

Según reportó Reuters, los cargos contra Castro y cinco pilotos de combate del ejército cubano se derivan de un incidente ocurrido en 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados. El exmandatario de 94 años, fue acusado de un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos cargos de destrucción de aeronaves.

Mencionó que apareció en público en Cuba a principios de mayo y no hay indicios de que haya abandonado la isla ni de que vaya a ser extraditado.

Crisis por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba

El bloqueo petrolero estadounidense contra Cuba, que dura ya cuatro meses y busca socavar al régimen, ha llevado a la economía de la isla al borde del colapso. A los cortes de electricidad de hasta 20 horas al día se suma la inflación galopante, que ha disparado los precios de los productos básicos, y la acumulación montañas de basura en las calles de La Habana.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo este jueves que Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero agregó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

«Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará», dijo Rubio a los periodistas.

Cuestionamientos de China y Rusia por la acusación de Estados Unidos

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que Beijing se opone a las sanciones «sin base en el derecho internacional», al «abuso» de medios judiciales y a que «fuerzas externas utilicen cualquier pretexto para presionar a Cuba».

Y agregó: «Estados Unidos debe dejar de blandir el garrote de las sanciones y el garrote judicial y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza».

También se expresó Rusia. En un comunicado de Exteriores denunciaron los intentos de Washington de «fabricar acusaciones» contra una figura política que «goza de tanta autoridad en Cuba» y dijo que eso está condenado al fracaso.

«Confiamos en que los cubanos se mantendrán firmes en su lucha abnegada y valiente contra estos desafíos, que carecen de justificación moral y legal, y que el país se unirá aún más firmemente en torno a su líder histórico, Raúl Castro».

Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el despliegue en el Caribe del portaaviones estadounidense es una demostración militar que puede «agravar la situación».

AFP , AP y Agencias