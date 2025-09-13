“Cocineros Argentinos” vuelve en versión streaming por YouTube

El clásico programa culinario Cocineros Argentinos se renueva y anuncia su regreso, esta vez en formato streaming.

Juan Braceli y Gladys Olazar conducen la nueva etapa de “Cocineros Streaming”

A partir del lunes 15 de septiembre, el ciclo gastronómico conducido por Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar se emitirá en vivo a través de su canal de YouTube, de 13:00 a 14:30 hs. “Falta cada vez menos. Cocineros Streaming llega con nuevas recetas, los clásicos de siempre, con nuestros cocineros y compañía nueva. Acompañanos en esta nueva etapa”, anunciaron desde la cuenta oficial del programa en Instagram.

Además del esperado regreso, la nueva temporada traerá caras nuevas que se suman al equipo para sorprender con su talento en la cocina. Hasta el momento, los cocineros Juanma Herrera y Lucila Mollesi fueron presentados como los primeros integrantes confirmados de esta nueva etapa.