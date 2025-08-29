Norberto Marcos, exmarido de Fátima Florez, reveló que fue el primer productor en descubrir a Wanda Nara

Norberto Marcos acudió como invitado al programa de streaming «Ya fue todo» y habló un largo tiempo sobre la batalla legal con su ex, la humorista Fátima Florez, pero también sorprendió al contar información sobre Wanda Nara.

Norberto Marcos recordó el día en que recomendó a Wanda Nara y comenzó su carrera

«El primer productor que vio a Wanda fui yo, que se la mandé a Aldo Funes. Yo en ese momento estaba trabajando en Sunset (boliche) y ella estaba haciendo desfiles ahí», comenzó a contar Norberto Marcos.

«Le dije a Aldo Funes, mirá esta chica que tiene futuro. Llamaba la atención más de lo normal y no era la más linda de todas, pero la gente preguntaba por ella, algo tenía», aseguró.

Después Wanda saltó a la fama en “Intrusos” cuando la mostraron en ropa interior masculina desde la casa de Diego Maradona.