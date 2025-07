Olga Wornat denunció que la serie Menem usó frases y escenas de su libro sin darle crédito

Olga Wornat denunció que la serie de Carlos Menem cuenta con detalles que fueron, según ella, una exclusiva y apuntó por no recibir créditos del libro que escribió en el año 1999, “Menem, la vida privada”.

Olga Wornat asegura que escenas clave de la serie fueron tomadas textualmente de su investigación

En principio, la comunicadora y escritora mencionó al productor Mariano Varela y sostuvo que, durante una entrevista, la grabó y no se sintió cómoda: “En la primera conversación que tuve con él, me dijo que estaban trabajando con mi libro”.

En línea, marcó que en el primer capítulo, el personaje del ex mandatario, durante el funeral de su hijo Carlitos, pronunció: “Veo a la gente llorar más que yo, no lo soporto”. Ante esto, Wornat apuntó: “Esa frase me la dijo Menem a mí. Fui la única periodista que entró al ámbito privado y eso está en la serie de Max, Menem Junior, la muerte del hijo del presidente”.

La periodista sostiene que frases y posturas del duelo presidencial salieron directamente de su libro

Asimismo, corrigió: “Zulema nunca estuvo frente al cajón”. En las entregas actuales se puede ver a Griselda Siciliani -Zulema- mientras llora sobre el cajón. Por tanto, la periodista rememoró que el féretro “estaba en una sala a parte que era como un salón de reuniones. Carlitos estaba destruído y tenía la cabeza aplastada”.

“Zulema le dijo a Menem que no quería ver al hijo muerto o aparecer. Ella estaba muy mal y yo la veo en esta serie, casi entera. Zulema estaba dopada y hablaba en árabe. Carlos Menem me pidió que subiera a la habitación a verla. Ella estaba acostada en la cama que había sido matrimonial. Me agarró de la mano y me dijo ‘Mamita, me lo mataron al chancho’”, añadió.

Por su parte, Varela anteriormente sostuvo que conoció al ex presidente previo a realizar el proyecto. Según el relato vieron fútbol en su casa con “un montón de gente alrededor”: “Entrevisté muchísima gente, familia, amigos, enemigos, brujas, personajes de la farándula de los ‘90. Me tomé un trabajo artesanal de entrevistar gente y golpear puertas”.