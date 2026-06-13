Oriana Sabatini reveló por qué se mantiene alejada del grupo de parejas de la Selección Argentina

Mientras acompaña a Paulo Dybala en una nueva etapa junto a la Selección argentina, Oriana Sabatini sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su vínculo con las parejas de los futbolistas y explicar por qué suele mantenerse al margen de las reuniones que organizan durante las concentraciones y los torneos.

Lejos de cualquier conflicto o interna, la cantante dejó en claro que su distancia responde a una decisión personal vinculada a su forma de ser y a cómo disfruta su tiempo libre.

Qué dijo Oriana sobre las parejas de los jugadores

Consultada sobre la relación que mantiene con las mujeres que integran el entorno de la Selección, Oriana aseguró que sigue teniendo buena relación con todas y que incluso continúa formando parte del grupo de WhatsApp que comparten.

“Es bárbara, sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto porque no siempre convocan a los mismos jugadores y no son siempre las mismas mujeres y familias que viajan”, comentó.

La artista explicó que entiende perfectamente que las convocatorias cambian constantemente y que eso también modifica la composición de los grupos que acompañan al plantel en cada competencia.

El verdadero motivo por el que no participa de las reuniones

Durante la entrevista, también le preguntaron si alguna vez existieron diferencias dentro del grupo o si alguna integrante había quedado excluida. Sin embargo, Oriana descartó cualquier tipo de conflicto.

“No, cero. No es tan interesante como la gente cree”, respondió entre risas.

Luego profundizó sobre la razón por la que rara vez participa de encuentros sociales con otras parejas de futbolistas.

“Yo igual no me junto nunca con nadie. Con suerte me junto con mis amigas. La verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada. Me encanta”, confesó.

Una personalidad más reservada

Las declaraciones de Oriana dejaron al descubierto una faceta mucho más introspectiva y alejada de los estereotipos que suelen rodear a las parejas de los futbolistas.

La cantante remarcó que no tendría ningún problema si se crearan nuevos grupos entre las familias de los jugadores o si algunas reuniones se organizaran sin ella.

“No me ofendería en lo absoluto. Está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”, sostuvo.

Lejos de las polémicas y cerca del bajo perfil

Con sus palabras, Oriana Sabatini volvió a mostrarse fiel a un estilo que mantiene desde hace años: el de una figura que, pese a la exposición que implica estar vinculada a una de las máximas estrellas de la Selección argentina, prefiere los espacios tranquilos y la vida lejos del ruido mediático.

Mientras el furor por la Scaloneta sigue creciendo, la cantante dejó en claro que disfruta de otra manera la experiencia: acompañando a Paulo Dybala, pero priorizando los momentos de calma, privacidad y soledad.