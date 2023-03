Oscar 2023: «Argentina 1985» puede coronarse y estos son los mejores memes

La 95º edición de los Premios Oscar se pondrá hoy en marcha. La ceremonia será transmitida por TNT y HBO Max. Como hay expectativa por una posible consagración de «Argentina 1985», los memes no se hicieron esperar.

Podría significar una tercera estatuilla en su historia para el cine local, a partir de las altas chances con la que cuenta de coronarse el filme de Santiago Mitre, en el rubro mejor película extranjera.

Las esperanzas están en la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que retrata la tarea de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo al frente del Juicio a las Juntas tras la última dictadura cívico-militar.

En tal sentido, fue aclamada en los festivales de Venecia, Zúrich, San Sebastián, Londres y La Habana; a la vez que recibió nominaciones en los Critics’ Choice Awards y los Bafta británicos, y triunfó en los Globos de Oro y en los Goya.

desde temprano pensando en argentina 1985, los oscars y de the last of us HOY ES NOCHE DE GALA pic.twitter.com/zx6wPvd4dI