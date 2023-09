Pamela Sosa explotó contra Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna: «Da la cara, asesino»

La muerte de Silvina Luna enlutó al ambiente artístico y encolumnó a cientos de voces bajo un mismo pedido: «justicia». Una de las más claras muestras de consternación la protagonizó Pamela Sosa, expareja de Aníbal Lotocki.

“¿Qué más quieren esperar, qué más quieren esperar?”, gritaba Sosa desesperada en la puerta de la casa del cirujano. La vedette buscaba increparlo y acusarlo directamente por el fallecimiento de Luna.

“Forro hijo de puta, da la cara. Quiero que dé la cara, da la cara, Lotocki. Vení acá, forro de mierda, vení a hablar conmigo. Lotocki, asesino de mierda. ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar? Hijo de puta, ya vas a quedar preso. Forro hijo de mil putas”, sostuvo mientras golpeaba una puerta de vidrio. Toda la secuencia era seguida de cerca por las cámaras de televisión.

Sosa y Lotocki estuvieron en pareja durante ocho años. Luego de su separación, la vedette asegura que padece graves problemas por causa de los productos que el médico también le colocó en el cuerpo.

“¡Justicia de mierda! Este tipo tiene que estar preso, chicos”, respondió ante los micrófonos. Y anñadió: “Lo quiero matar, lo quiero matar, lo quiero matar. Tengo mucho enojo. Con Silvina veníamos trabajando hace cinco años, era mi compañera de la Justicia junto con Burlando”.

Sobre Silvina Luna, señaló: “Era una mina que tenía futuro, una persona que quería tener una familia. No me quiero ni imaginar su hermano como debe estar, por Dios. Una persona querida, una buena persona. ¿Por qué, por qué? Todo por este hijo de mil putas y la Justicia que no hace nada”.

En una entrevista con la revista Gente, Sosa había explicado que sufre diabetes y que le aparecieron unos granulomas en todo el cuerpo. Además, tiene que soportar fuertes dolores.