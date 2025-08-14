Pampita explicó por qué evitó opinar sobre la denuncia de Julieta Prandi a Contardi: “No soy panelista” 

En los últimos días, Carolina «Pampita» Ardohain dio una entrevista en la que evitó opinar sobre la denuncia de Julieta Prandi a su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual agravado y violencia de género. Ahora, la modelo enfrentó las críticas y explicó por qué prefirió no manifestarse al respecto.

Qué dijo Pampita sobre el juicio y condena a Contardi tras la denuncia de Julieta Prandi

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, sostuvo en una nota con Sálvese quien pueda (América).

En esa línea, siguió: “No quiero estar involucrada en todos los temas de todos los días, eso me pasa. No quiero estar participando siempre en temas de otros. Me encantaría bajo perfil absoluto. Por el momento personal que estoy viviendo prefiero ni aparecer”.

Y remató: ”No quiero opinar de este tema ni de ningún tema porque no me corresponde, y también me parece que es válido que alguien no quiera estar opinando todo el tiempo de cosas que desconoce, que no son suyas. Es como estar robando protagonismo a historias de otras personas”.

Cómo reaccionó Pampita cuando le preguntaron por Julieta Prandi y Claudio Contardi

El notero de Desayuno Americano (América)le preguntó a la top model sobre el tema, y su respuesta llamó la atención. «Es un tema que desconozco y prefiero no meterme. Son temas de los que no quiero hacer comentarios porque después aparezco con temas que no me corresponden. No es mío“, dijo.

El cronista le contestó con una apreciación personal: “Me imagino que le deseas que se haga justicia y que se resuelva todo“.

Sin ceder en su postura, Carolina Ardohain sumó: «No quiero decir nada de este tema porque no quiero aparecer en portales de temas que no me corresponden“.

Vale aclarar que, en muchos oportunidades, Pampita prefiere mantenerse alejada de temas mediáticos o escandalosos.