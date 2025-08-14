El fitito viral de peluche rosa que conquista calles y redes sociales

Un Fiat 600 forrado completamente en peluche rosa se volvió sensación por su originalidad y el trabajo artesanal que hay detrás. La creadora de esta particular obra rodante es Sabrina Lell, quien transformó el vehículo desde cero, convirtiéndolo en una pieza que algo provoca cuando pasa.

El Fiat 600 viral que conquista calles y redes sociales por su particular decoración de peluche rosa

En diálogo con Elonce, Sabrina contó que el proyecto nació en 2013, cuando recibió el auto como un regalo inesperado. “La transformación fue total: chapa, pintura, interior y el llamativo tapizado exterior. Lo hice para divertirme y generar curiosidad. Donde vamos, llama la atención”, relató.

El proceso fue tan creativo como laborioso. “Empezamos ploteándolo con pedacitos de recortes, lo cubrimos completamente y arriba del ploteo le pusimos cemento de contacto para que pudiera agarrar el peluche. Fue un trabajo de seis o siete horas que terminamos en el día”, explicó.

Aunque el fitito rosa puede circular, Sabrina lo usa principalmente para exposiciones y como parte de su stand de emprendimientos personalizados. “Hago todo tipo de cosas personalizadas, pero cuando voy a eventos me enfoco en autos. A veces salgo a dar una vuelta para generar contenido y sacar algunas fotos, pero es más que nada para mostrarlo en ferias y exposiciones”, contó.

Con su peluche rosa brillante, este Fiat 600 se ganó un lugar especial en el mundo fierrero.

Así sería la versión 2025 del clásico «fitito» Fiat 600

En Argentina, el Fiat 600 se convirtió en sinónimo de movilidad accesible. Desde su producción local en 1960 hasta el fin de su fabricación en 1982, se vendieron más de 300 mil unidades. Era compacto, económico, fácil de mantener y tenía una silueta inolvidable.

Durante décadas, el «Fitito» fue parte del paisaje urbano y familiar. Su tamaño reducido y sus líneas suaves lo volvieron ideal para las calles argentinas, transformándose en un verdadero símbolo del automóvil popular.

El diseño creado por ChatGPT con herramientas de IA presenta una reinterpretación audaz del clásico Fiat 600. Mantiene la carrocería compacta de dos puertas, pero suma detalles modernos, como luces LED alargadas, espejos laterales digitales y una parrilla frontal más minimalista.