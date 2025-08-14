Adiós a la plancha: el truco para guardar ropa sin planchar con un método económico

Decirle adiós para siempre a la plancha y guardar ropa sin arrugas es posible con un método que cuida tus prendas y el planeta. Cada vez más personas lo logran gracias a un procedimiento sustentable, rápido y sin costos extra. Acá te dejamos los detalles.

El truco para guardar ropa sin planchar con un método económico

Muchas personas se preguntan cómo funciona este método para guardar ropa sin arrugas. La respuesta radica en un truco doméstico que combina hábitos de secado y doblado inteligentes para que las prendas no acumulen arrugas, evitando así el uso de la plancha.

Con este método además se reduce el consumo de electricidad y en tiempos donde ahorrar energía en casa es prioridad, esta técnica se convierte en una aliada perfecta porque la práctica no requiere equipos especiales y permite mantener la ropa lista para usar.

Paso a paso para evitar las arrugas sin planchar

El paso clave para evitar las arrugas en la ropa sin planchar es retirar las prendas del tender o secadora, apenas termina el secado, estirarla suavemente con las manos y guardarla de inmediato, ya sea doblada o en perchas.

Para camisas, blusas o vestidos, colgarlos en perchas es la mejor opción, mientras que, para pantalones o remeras, un doblado prolijo y rápido es suficiente para mantener su forma.

En el caso de usar secarropa, el secreto está en sacar la ropa cuando aún está tibia y aprovechar ese momento para estirarla. Así se evitan arrugas profundas que después son difíciles de eliminar.

Beneficios económicos de decirle adiós a la plancha

En términos económicos, decirle adiós a la plancha puede significar un ahorro anual importante. Considerando que muchas personas planchan varias veces por semana, dejar de hacerlo implica menos gasto en electricidad y también menos desgaste del equipo, evitando su reposición prematura. Además, al prescindir de la plancha se evitan accidentes domésticos y se alarga la vida útil de la ropa, ya que el calor intenso puede debilitar las fibras y desteñir ciertos tejidos.

Tips para guardar ropa sin planchar

Guardar ropa sin planchar ya no es un secreto. Con un pequeño cambio de hábito, se puede ahorrar energía, tiempo y cuidar tanto la ropa como el medio ambiente. A continuación, algunos tips:

En placares

Usar perchas de buena calidad y colgar las prendas con espacio entre sí para que el tejido no se aplaste.

En cajones

Doblar siguiendo las líneas naturales de la prenda y evitar amontonar demasiadas piezas.

En valijas de viaje

Enrollar la ropa en lugar de doblarla hace que se minimicen arrugas y se ahorra espacio.

