Pampita respondió al polémico mensaje de La China Suárez: «Si ven mis chats…»

Carolina “Pampita” Ardohain habló sobre su relación con Eugenia “la China” Suárez tras las últimas polémicas en las que se vieron envueltas. Con una sonrisa y una sutil ironía, la conductora citó a la cantante al referirse a lo sucedido entre ellas.

La letal frase de La China Suárez contra Pampita

Hace aproximadamente un mes, la modelo lanzó la letal frase “Yo no le robo el marido a nadie” durante una entrevista con su amiga Barbie Simmons. Rápidamente, los portales interpretaron el dicho como un “palito” hacia la China, quien no se quedó callada.

Por su parte, la actriz publicó una parte de su videoclip «Ay Ay Ay» en respuesta a las declaraciones de Ardohain: “¿Cómo hacés para contar una versión que sabes que no es así? Si yo hablara vos te irías del país”.

Pero no termino allí, ya que también se viralizó una respuesta que había posteado para sus “mejores amigos”, en la cual se burlaba de ella, recordando cuando perdió el juicio por adulterio con Martín Barrantes.

La picante respuesta de Pampita a La China Suárez

En diálogo con LAM, el cronista Rodrigo Bar le preguntó por la polémica publicación de la China en mejores amigos: «Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate… si ven mis chats me tengo que ir del país», respondió Pampita, haciendo referencia a la canción de la actriz.

El notero también le consultó si le había dolido que le recuerden el juicio que perdió: “No, no me duele nada”, contestó firme.

«Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio», aseguró.

Y agregó: «Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tiene que vivir en armonía».

NA