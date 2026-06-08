La picante frase de un jugador de Argelia que encendió la previa del duelo ante la Selección Argentina
Uno de las jóvenes promesas de Argelia calentó la previa del duelo ante la Albiceleste en el debut de la Copa del Mundo. "Le ganaremos a Messi", aseguró Ibrahim Maza.
A cuatro días del inicio de la Copa del Mundo, la delegación de Argelia se instaló en Estados Unidos a la espera del cruce ante la Selección argentina, el próximo martes 16 de junio, por la primera fecha del Grupo J.
El elenco africano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Kansas City y uno de los integrantes del plantel calentó la previa del partido ante la Albiceleste con una frase que apuntó directamente al capitán de la Albiceleste.
¡ATERRIZÓ EL RIVAL DE LA SCALONETA EN EL DEBUT! Argelia ya está en tierras mundialistas y se prepara para encarar su estreno en la Copa del Mundo ante Argentina.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2026
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Un jugador de Argelia encendió la previa del duelo ante la Selección Argentina
Ibrahim Maza, mediocampista de Argelia que se desempeña en el Bayer Leverkusen, habló con la prensa en la llegada de la delegación a Estados Unidos y lanzó una picante frase en la previa del duelo con la Albiceleste.
El mediocampista de 20 años Ibrahim Maza se desempeña en Bayer Leverkusen.
«Le ganaremos a Messi«, sentenció contundentemente pero, agregó: «si Dios quiere». «Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante», expresó el volante de 20 años que es compañero en la Bundesliga de Equi Fernández y Exequiel Palacios.
En otro pasaje de sus declaraciones, Ibrahim Maza redobló la apuesta en la previa del duelo entre Argelia y la Selección argentina: «Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi«.
El fixture de Argelia en la Copa del Mundo
16 de junio – 22 horas- Selección Argentina vs. Argelia en Kansas City
23 de junio – 00 hs – Jordania vs. Argelia en San Francisco Bay Area
27 de junio – 23 hs – Argelia vs. Austria en Kansas City
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