Pampita: tajante tras los audios de “La China” Suárez y esperanzada sobre su relación con Martín Pepa

Luego de que se filtraran audios en donde Eugenia “La China” Suárez apuntó fuerte contra Carolina “Pampita” Ardohain, la modelo respondió y se sinceró, además, sobre su relación con el polista Martín Pepa: “Habrá que ver nuevas fórmulas”.

La respuesta de Pampita a los audios de la China Suárez

“Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho. Es lo más malo que conocí. Me hizo más macumba que no sé qué, ella y su mamá”, fueron sólo algunas de las frases con las que Suárez definió a la ex mujer de su, entonces, pareja, Benjamín Vicuña.

Por su parte, Carolina señaló: “No voy a ahondar en ese tema porque yo pertenezco a todo este lío que hay en este momento. No tengo nada que ver así que vayan a buscar a las protagonistas de esta historia que, obviamente, no soy yo”.

Respecto al abrazo con la intérprete, “Pampita” aseguró: “Nada lo hago, si no lo siento, sería imposible que abrace si no tengo ganas de abrazar o que esté en un lugar, si no tengo ganas de estar”.

“Me conocen bien, si estoy enojada, cruzada o no quiero hacer algo, se me nota siempre en la cara y no soy negadora en ese sentido. Me han visto en todas las situaciones a lo largo de estos 20 años”, remató.

Pampita sobre Martín Pepa: «Habrá que ver nuevas fórmulas para el amor»

En cuanto a su reciente romance con Martín Pepa, la modelo explicó que, ante la mirada de sus hijos “es mi amigo, obviamente, porque con ellos hay que tener mucho cuidado, darles su tiempo y todo el tiempo que necesiten, va a estar para ellos”.

Tal como Carolina explicó anteriormente, Pepa pasa gran parte de su tiempo en viajes. En esta línea, Ardohain negó que fuera “difícil” sostener la relación: “No tiene que ver con eso, sino con el tiempo que uno se conoce para darle ese nombre a la relación”.

Sin embargo, la modelo se había mostrado afectiva anteriormente e incluso había reflexionado sobre la “búsqueda de un abrazo al final del día”. No obstante, parece haber modificado su pensamiento en este nuevo romance: “Habrá que ver nuevas fórmulas para el amor, habrá que probar otras cosas”.

“Si no hay amor para mis hijos, no hay ninguna posibilidad de acercarse a mí”, concluyó.