La China Suárez sobre Pampita: “Se quedó con la casa, con todo, mentirosa serial”

Se filtraron audios en donde la actriz Eugenia “La China” Suárez apuntó fuerte contra la modelo Carolina “Pampita” Ardohain: la intérprete se refirió al momento en que Ardohain se separó de Benjamín Vicuña por su infidelidad.

La China sobre Pampita: «Yo la odio y no tengo problemas en decirlo»

Tras la presentación de ayer en Galerías Pacífico, en donde “La China” se abrazó con Pampita, trascendieron mensajes del momento en que la actriz estaba en pareja con Vicuña.

Suárez inició: “No hay que darle bola porque le está yendo mal, entonces para mí están buscando que alguien salte y nadie salta, está como sola hasta en eso. Yo la odio y no tengo problemas en decirlo, está bien que está mal el odio y todo”.

“Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, apuntó la actriz contra Ardohain.

“Es una caradura, pero también, es lo que decimos siempre con Benja -Benjamín Vicuña-, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no voy a salir a decir nada. Se quedó con la casa, con todo, una genia, mentirosa serial”, sentenció la intérprete.

“Ella todavía no le conoce la cara a Magnolia. Benja es demasiado bueno y me dice ‘Oye, me está diciendo Carolina que del colegio le piden una foto de todos los hermanitos y quiere una imagen de Magnolia para poner con sus hermanitos’. No es una mina buena con buenos sentimientos. La va a ojear porque a mí me hizo más macumba que no sé qué, ella y su mamá”, reveló la artista.