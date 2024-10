Pampita vivió un incómodo momento cuando una fan le pidió que vuelva con García Moritán: «Hacelo por Anita»

Las últimas semanas fueron duras para la modelo Carolina «Pampita» Ardohaim, ya que está atravesando una escandalosa separación del funcionario de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán. En medio de los rumores de infidelidad y la polémica, Pampita realizó la peregrinación a la hacia la Basílica de Luján y recibió un desubicado comentario de una fan.

[AHORA] "Vengo a desearte que te amigues con Robert, por Anita": el ¿pedido? de una fan a Pampita. https://t.co/On0cUxggIM pic.twitter.com/jOgRE5hpjg — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 7, 2024

Pampita es una fiel devota de la Virgen y todos los años es parte de este gran evento religioso, donde miles de fieles se juntan para agradecer y pedir. Según ella misma contó, fue a la Basílica a pedir quedar nuevamente embarazada y luego regresó para agradecer por la vida de su bebé Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán.

La peregrinación es realizada por cientos de personas todos los años, por lo cual era de esperar que muchos fieles reconocieran a la modelo y jurado. Sin embargo, una interacción que tuvo Pampita con una fan se destacó sobre las demás ¿El motivo? El polémico deseo de la fanática.

«Caro, no puedo creerlo, soy tu fan. ¡Estamos peregrinando juntas! ¿Puedo decirte algo?”, le dijo la mujer a Pampita, mientras grababa la interacción. La modelo asintió y la fanática pidió: “Vengo a desearte que te amigues con Robert, por favor. Los amo, por favor. Hacelo por Anita, soy ‘Team Anita».

La modelo no se inmutó demasiado ante el polémico pedido, sin embargo, se la ve visiblemente incómoda en el vídeo. «Te amo, te amo, me encanta verte. No puedo creerlo, en una peregrinación”, siguió diciendo la fan.

La mujer fue duramente criticada en las redes por lo desubicado e invasivo de su comentario, mientras que Pampita fue alagada por su gran paciencia para enfrentar esas situaciones en un delicado momento personal.