Panqueques sin harina: la receta fácil con avena para un desayuno más liviano
Los panqueques son un clásico del desayuno y la merienda, pero muchas personas buscan alternativas más livianas o sin harina de trigo. Una opción práctica y nutritiva es prepararlos con harina de avena, que aporta fibra, energía y una textura suave ideal para esta receta.
Con pocos ingredientes y en simples pasos, podés hacer panqueques esponjosos y versátiles para rellenar con lo que más te guste.
Qué ingredientes se necesitan para hacer panqueques sin harina
Para preparar aproximadamente 8 panqueques grandes, necesitás:
- 2 tazas de harina de avena
- 2 ½ tazas de leche descremada
- 2 huevos
- Aceite, cantidad necesaria para la cocción
Opcional para decorar:
- Azúcar impalpable
Rellenos sugeridos:
- Dulce de leche
- Manteca de maní
- Mermelada
- Pasta de avellanas
Paso a paso: cómo preparar panqueques sin harina
1. Preparar la mezcla
Colocá la harina de avena, la leche y los huevos dentro de una licuadora.
2. Licuar
Procesá todos los ingredientes hasta obtener una mezcla fluida, homogénea y sin grumos.
3. Calentar la sartén
Llevá una sartén a fuego medio y pincelá con un poco de aceite para evitar que se peguen.
4. Cocinar el primer lado
Volcá un cucharón de la mezcla y mové la sartén para distribuirla de forma pareja. Cociná entre 1 y 2 minutos.
5. Dar vuelta
Cuando los bordes comiencen a despegarse, ayudate con una espátula y girá el panqueque. Cociná un minuto más del otro lado.
6. Repetir
Retirá del fuego y repetí el procedimiento hasta terminar la mezcla.
7. Rellenar y servir
Rellená con lo que más te guste: dulce de leche, manteca de maní, mermelada o pasta de avellanas. Enrollá con cuidado y, si querés darles un toque más atractivo, espolvoreá con azúcar impalpable.
Una alternativa simple y nutritiva
Estos panqueques sin harina tradicional son ideales para quienes buscan reducir el consumo de trigo o incorporar más avena a su alimentación. Son fáciles de hacer, versátiles y perfectos tanto para opciones dulces como saladas.
Una receta práctica que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.
