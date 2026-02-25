Panqueques sin harina: la receta fácil con avena para un desayuno más liviano

Los panqueques son un clásico del desayuno y la merienda, pero muchas personas buscan alternativas más livianas o sin harina de trigo. Una opción práctica y nutritiva es prepararlos con harina de avena, que aporta fibra, energía y una textura suave ideal para esta receta.

Con pocos ingredientes y en simples pasos, podés hacer panqueques esponjosos y versátiles para rellenar con lo que más te guste.

Qué ingredientes se necesitan para hacer panqueques sin harina

Para preparar aproximadamente 8 panqueques grandes, necesitás:

2 tazas de harina de avena

2 ½ tazas de leche descremada

2 huevos

Aceite, cantidad necesaria para la cocción

Opcional para decorar:

Azúcar impalpable

Rellenos sugeridos:

Dulce de leche

Manteca de maní

Mermelada

Pasta de avellanas

Paso a paso: cómo preparar panqueques sin harina

1. Preparar la mezcla

Colocá la harina de avena, la leche y los huevos dentro de una licuadora.

2. Licuar

Procesá todos los ingredientes hasta obtener una mezcla fluida, homogénea y sin grumos.

3. Calentar la sartén

Llevá una sartén a fuego medio y pincelá con un poco de aceite para evitar que se peguen.

4. Cocinar el primer lado

Volcá un cucharón de la mezcla y mové la sartén para distribuirla de forma pareja. Cociná entre 1 y 2 minutos.

5. Dar vuelta

Cuando los bordes comiencen a despegarse, ayudate con una espátula y girá el panqueque. Cociná un minuto más del otro lado.

6. Repetir

Retirá del fuego y repetí el procedimiento hasta terminar la mezcla.

7. Rellenar y servir

Rellená con lo que más te guste: dulce de leche, manteca de maní, mermelada o pasta de avellanas. Enrollá con cuidado y, si querés darles un toque más atractivo, espolvoreá con azúcar impalpable.

Una alternativa simple y nutritiva

Estos panqueques sin harina tradicional son ideales para quienes buscan reducir el consumo de trigo o incorporar más avena a su alimentación. Son fáciles de hacer, versátiles y perfectos tanto para opciones dulces como saladas.

Una receta práctica que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.