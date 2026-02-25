“Para ustedes es un juego, pero es mi vida”: Matías Martin sobre los rumores de Macri con su ex

Luego de que se confirmara la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, comenzaron a circular versiones sobre el presente sentimental del exmandatario.

En ese contexto, surgió el nombre de Natalia Graciano, ex pareja de Matías Martin y madre de sus hijos. A través de Puro Show, el conductor intentó evitar las cámaras y siguió caminando, pero ante la insistencia respondió con evidente incomodidad.

La palabra de Matías Martin

“No sé nada, no estoy enterado. Me sorprendería, pero no estoy enterado”, dijo en un primer momento. Luego reiteró: “No estoy enterado, no sé nada”, marcando distancia total respecto a la versión.

Martin aclaró que mantiene vínculo con su ex por los hijos que tienen en común, aunque evitó profundizar sobre el tema: “Por supuesto que tengo vínculo con ella, cuando hable veré. En esta vida nunca se sabe, todo puede ser”.

Finalmente, manifestó su malestar por la exposición mediática: “No me enteré de nada en lo más mínimo, los veo a ustedes y ya me pongo nervioso. Para ustedes es un juego, para mí es mi vida. Yo no me siento parte de este show”.