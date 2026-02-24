Se reveló la nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance

En medio de rumores sobre su presente sentimental, trascendió que el exmandatario estaría iniciando un vínculo con una figura del espectáculo 29 años menor que él. Por ahora, no hubo confirmaciones oficiales.

Desde que se confirmó la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, la atención mediática se concentró en la vida privada del exjefe de Estado. En las últimas horas, una nueva versión sumó un nombre inesperado del mundo del espectáculo y volvió a instalar el tema en agenda.

Mauricio Macri, en el centro de rumores por un vínculo con una figura del espectáculo

Según se comentó en el programa SQP, Macri estaría comenzando un vínculo con una mujer conocida del ambiente artístico, distinta a los nombres que habían circulado previamente, como Guillermina Valdés o Natalia Graciano.

De acuerdo a la información difundida, se trataría de una mujer de 38 años, famosa y con trayectoria en el modelaje y la actuación. “Nunca me hubiera imaginado que saliera con él”, deslizaron al aire, asegurando además que el acercamiento estaría en una etapa inicial.

También trascendió que el exmandatario no tendría inconvenientes en que el supuesto romance se hiciera público. “Creo que él quiere que se sepa”, afirmaron en el programa, al tiempo que señalaron que la iniciativa habría surgido de parte de ella.

Finalmente, revelaron que la mujer en cuestión sería Chloé Bello, actriz y modelo argentina, 29 años menor que Macri.

¿Quién es Chloé Bello?

Chloé Bello inició su carrera en el mundo de la moda desde muy joven. Participó en campañas publicitarias y pasarelas, y también formó parte de producciones audiovisuales, entre ellas la serie Buenos chicos.

Su nombre cobró fuerte notoriedad pública por su vínculo con el músico Gustavo Cerati, con quien estuvo relacionada en los meses previos al accidente cerebrovascular que sufrió el artista en 2010.

Hasta el momento, ni Mauricio Macri ni Chloé Bello confirmaron o desmintieron la información.